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العثور على قط مفقود منذ خمس سنوات
القط دكستر بعد إعادته إلى صاحبه
23 ابريل 2022 19:40

استعاد صاحب قطّ في اسكتلندا حيوانه الأليف المفقود منذ فترة طويلة، بعدما عُثر عليه داخل إحدى حاويات الشحن في منصة نفطية في بحر الشمال، وفق ما ذكرت جمعية الحيوانات الخيرية الاسكتلندية. وأشارت الجمعية إلى العثور على القط الأسود في منصة نفط قبالة مرفأ "بيترهيد" على ساحل "أبردينشاير" شمال شرق اسكتلندا.
وأعيد القط عبر طائرة هليكوبتر بعد يوم على تواصل عمّال المنصة مع المؤسسة الخيرية.
وقالت إيمي فيندلاي  الضابطة المسؤولة عن الإنقاذ "لا نعرف كيف وصل القط إلى المنصة النفطية، لكنّنا حضرنا إلى مهبط الطائرات هذا الصباح لأخذه".
وتبيّن أن القط عاش مشرداً طيلة خمس سنوات حول منطقة ميناء "بيترهيد"، وكان يطعمه موظفون يعملون في سجن مجاور وعُرف باسم "جو".
ويبدو على الأرجح أنّه تسلل بطريقة ما إلى حاوية شحن ترسو في المرفأ وتوجّهت إلى منصة النفط.
وعندما فحصه أحد الأطباء البيطريين، تبيّن أن القط المشرّد له صاحب ينتظر عودته.
وأوضحت الجمعية الخيرية أنّه تبيّن أنّ "اسم القط الحقيقي هو دكستر وأنه مفقود منذ خمس سنوات!".
وتمكنت الجمعية من الاتصال بصاحبه وإعادة القط له.
وقالت "نحن سعداء جداً لأنّ القط تلقى عناية جيدة عندما كان مفقوداً، لكننا سعداء أكثر لتمكننا من إعادته إلى صاحبه بفضل الرقائق الحديثة الموضوعة له".

المصدر: آ ف ب
حيوان أليف
اسكتلندا
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