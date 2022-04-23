وجبة خفيفة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية

تقول مجموعة من الدراسات إنه بالإمكان اعتماد وجبة خفيفة صحية لخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية مميتة أو سكتة دماغية.

وتتمثل هذه الوجبة في المكسرات، والتي تحتوي على الدهون الصحية والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يمكن أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

وهي تساعد في تكوين جزء من نظام غذائي "صحي للقلب" بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ويأتي هذه النتائج بعد سنوات من الدراسات تظهر ارتباطا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والأحداث مع اتباع نظام غذائي يشمل المكسرات.

ووجدت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي متوسطي يحتوي على 30غ من المكسرات يوميا، بما في ذلك الجوز والبندق واللوز، كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو الوفاة بنسبة 30%.

وعلى وجه التحديد، كان هناك خطر أقل بنسبة 46% للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بالأشخاص الذين طُلب منهم فقط تقليل تناول الدهون.

وتم دعم نتائج دراسة 2018 من قبل باحثين في عام 2020، ممن استخدموا مجموعة أكبر بكثير من المشاركين (192 ألفا).

وأظهروا أن الذين يتناولون 15غ من المكسرات يوميا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة في فترة أربع سنوات.

ومن خلال تحليل البيانات كل أربع سنوات، وجدوا أن المشاركين الذين قللوا من تناول الجوز لاحظوا أن احتمالات إصابتهم بأمراض القلب أو السكتة الدماغية ترتفع.

وأوضحت الورقة البحثية: "تدعم هذه البيانات دور تناول الجوز في الوقاية الأولية من الأمراض القلبية الوعائية." وقال اختصاصي التغذية سيان بورتر، الذي يعمل مع مجلة Calorfinian Walnuts: "تظهر الأبحاث أن الجوز قد يكون له تأثير مفيد على صحة القلب. ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا على الادعاء الصحي بأن حفنة من الجوز يوميا (30 غ) يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على مرونة الأوعية الدموية وبالتالي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة نظام القلب والأوعية الدموية".

كما أشاد العلماء بالمكسرات كغذاء يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

ويعد ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول من العوامل الدافعة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال خبراء في جامعة ولاية بنسلفانيا إنه عند دمجه مع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة، فإن تناول الجوز قد يساعد في خفض ضغط الدم لدى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الوقت نفسه، أفادت مراجعة أجرتها هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أن حمض ألفا لينولينيك (ALA) يفيد الكوليسترول، والذي يمكن أن يسد الشرايين.

ويُعرف حمض ألفا لينولينيك بأنه أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة التي غالبا ما ثبت أنها مفيدة للقلب، وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وأكثر من ذلك.

ولكن لا يمكن للجسم أن يصنعه - ويتم تناوله من خلال النظام الغذائي مع الجوز وبذور الكتان وبعض الزيوت.

ووجدت دراسة أجريت عام 2021 انخفاض مستويات الكوليسترول في الدم بين 700 من كبار السن الأصحاء الذين تناولوا الجوز كجزء من نظامهم الغذائي لمدة أربع سنوات.

ووجد الباحثون أن تناول الجوز يوميا كان له تأثير إيجابي على الكوليسترول الكلي دون التسبب في زيادة الوزن، وعلى الرغم من أن المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية، إلا أنها غذاء عالي السعرات الحرارية وعليك توخي الحذر عند الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة.

لكن الدراسة وجدت أنها يمكن أن تكون جزءا من نظام غذائي يومي متوازن دون التسبب في تراكم الوزن الزائد.

ويُعتقد أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجوز تساعد في محاربة الضرر التأكسدي في الجسم، بما في ذلك الضرر الناتج عن الكوليسترول "الضار".

وتوضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أنه ليست كل المكسرات مصنوعة من نفس الدهون.

وكتبت فيكتوريا تايلور أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: "المكسرات البرازيلية والكاجو والمكاديميا تحتوي على نسبة أعلى من الدهون المشبعة. ويمكن أن يساهم الكثير من هذا في رفع مستويات الكوليسترول في الدم لذلك تناولها فقط من حين لآخر ".

وقالت فيكتوريا إن معظم المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة - "إما الدهون المتعددة غير المشبعة في الجوز والصنوبر، أو الدهون الأحادية غير المشبعة في اللوز والفستق والجوز والبندق".

وأضافت: "حاول تجنب المكسرات المحمصة الجافة أو المملحة أو ذات النكهة أو المحمصة بالعسل، والتي تأتي مع ملح إضافي وأحيانا السكر أيضا".