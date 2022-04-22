الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
صور.. حلويات وهويات على مائدة رمضان
صور.. حلويات وهويات على مائدة رمضان
23 ابريل 2022 01:54

(الاتحاد، وكالات)

تحتل الحلويات مكانة مميزة على المائدة الرمضانية، ولكل مجتمع أصناف الحلوى التي يتفرد بها، وأحياناً يقترن اسم المدن بالحلويات، فيقبل أهل الخليج على الحلوى البحرينية والعمانية، وتتميز فلسطين بالكنافة النابلسية والمشبك المقدسي، وتنتشر البقلاوة التركية في المدن العربية مع اختلاف طريقة التقطيع أو الحشو، وللكنافة البلدي في مصر طعم مختلف عندما يتم تسويتها على فرن من الطوب والطين يتم بناؤه في شهر رمضان فقط، وكذلك تحتفظ المشروبات الرمضانية بخصوصيتها، فيحرص المصريون على الخشاف وينتشر باعة العرقسوس في شوارع بيروت، فيما يتربع مشروب روح آفاز على عرش مشروبات الإفطار في الهند.

رمضان
العرقسوس
الحلوى العمانية
شهر رمضان
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©