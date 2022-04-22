صور.. حلويات وهويات على مائدة رمضان

(الاتحاد، وكالات)

تحتل الحلويات مكانة مميزة على المائدة الرمضانية، ولكل مجتمع أصناف الحلوى التي يتفرد بها، وأحياناً يقترن اسم المدن بالحلويات، فيقبل أهل الخليج على الحلوى البحرينية والعمانية، وتتميز فلسطين بالكنافة النابلسية والمشبك المقدسي، وتنتشر البقلاوة التركية في المدن العربية مع اختلاف طريقة التقطيع أو الحشو، وللكنافة البلدي في مصر طعم مختلف عندما يتم تسويتها على فرن من الطوب والطين يتم بناؤه في شهر رمضان فقط، وكذلك تحتفظ المشروبات الرمضانية بخصوصيتها، فيحرص المصريون على الخشاف وينتشر باعة العرقسوس في شوارع بيروت، فيما يتربع مشروب روح آفاز على عرش مشروبات الإفطار في الهند.