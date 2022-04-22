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تمثال كوري لفريدي ميركوري
تمثال كوري لفريدي ميركوري
23 ابريل 2022 01:53

جيجو (كوريا الجنوبية) (أ ف ب)

بعد إجراءات استمرت ثماني سنوات، تمكّن رجل الأعمال الكوري الجنوبي بيك سون يوب من إقامة تمثال بالحجم الطبيعي لمغني فرقته المفضلة «كوين» فريدي ميركوري، ودُشّن على الواجهة البحرية لجزيرة جيجو التمثال البرونزي الذي يبلغ ارتفاعه 1.77 متر بتكلفة 40 ألف دولار، ويظهر المغني رافعاً قبضته، وأوضح بيك أن أغاني ميركوري ساعدته «على الاستمرار رغم كل العراقيل التي اعترضته»، وقال «أرسلت أول بريد إلكتروني عام 2014 للحصول على حقوق تصنيعه»، وعام 2020، وافقت الفرقة وشركة الإنتاج على مقابلة بيك في سيول، تزامناً مع تنظيم أول حفلة لـ«كوين» في كوريا الجنوبية.

فريدي ميركوري
كوريا الجنوبية
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