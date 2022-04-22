تايسون يضرب راكباً مزعجاً على الطائرة

واشنطن (أ ف ب)

اعتدى بطل الملاكمة الأميركي السابق مايك تايسون بالضرب على راكب أزعجه في إحدى الطائرات، وتسبب تايسون للضحية بكدمات على الوجه، وظهر «مايك الحديدي» في مقطع فيديو وهو يلكم راكباً يجلس خلف مقعده، وأشارت مواقع أن الواقعة حصلت الأربعاء قبل إقلاع رحلة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، واستمر الراكب الجالس وراء تايسون في التحدث إلى الملاكم بطريقة موتورة، فطلب تايسون منه أن يهدأ لكن من دون جدوى، مما جعل الملاكم يفقد أعصابه ويضربه، ويظهر الراكب في إحدى الصور وهو ملطخ بالدماء على رأسه، وتقدم الراكب بشكوى ضد تايسون بعد هبوط الطائرة.