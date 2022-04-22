الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
تايسون يضرب راكباً مزعجاً على الطائرة
مايك تايسون
23 ابريل 2022 01:54

واشنطن (أ ف ب)

اعتدى بطل الملاكمة الأميركي السابق مايك تايسون بالضرب على راكب أزعجه في إحدى الطائرات، وتسبب تايسون للضحية بكدمات على الوجه، وظهر «مايك الحديدي» في مقطع فيديو وهو يلكم راكباً يجلس خلف مقعده، وأشارت مواقع أن الواقعة حصلت الأربعاء قبل إقلاع رحلة متوجهة من سان فرانسيسكو إلى فلوريدا، واستمر الراكب الجالس وراء تايسون في التحدث إلى الملاكم بطريقة موتورة، فطلب تايسون منه أن يهدأ لكن من دون جدوى، مما جعل الملاكم يفقد أعصابه ويضربه، ويظهر الراكب في إحدى الصور وهو ملطخ بالدماء على رأسه، وتقدم الراكب بشكوى ضد تايسون بعد هبوط الطائرة.

مايك تايسون
أميركا
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
اليوم 02:40
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
اليوم 02:40
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
اليوم 02:40
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
اليوم 02:40
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
اليوم 02:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©