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دنيا
فيروس جديد يثير الرعب في الولايات المتحدة
عاملة في مختبر
22 ابريل 2022 23:10

مصطفى أوفى (الاتحاد)
أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في ولاية مين الأميركية وفاة شخص بعد إصابته بفيروس "بواسان" (Powassan). 
ونقلت صحيفة "أكسبريس" عن مسؤولي الصحة، أن الفيروس ينتشر من خلال لدغة قراد الغزلان المصابة أو قراد جرذ الأرض أو قراد السنجاب. 
وأضافت الصحيفة "يبدو أن الحالات آخذة في الازدياد".
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 44 حالة فقط بين عامي 2011 و2015.
وبين 2016 و2020، أبلغ عن 134 حالة.
وقال نيراف دي شاه، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مين إن "حشرات القراد نشطة وتبحث عن مضيف للدغه. أحث سكان مين وزوارها على اتخاذ خطوات تمنع لدغات القراد".
لا يعاني العديد من المصابين بفيروس Powassan من أي أعراض وسيشفون. لكن البعض يمكن أن يصاب بمرض خطير في الدماغ أو الأغشية المحيطة بالمخ والحبل الشوكي.
يمكن أن تشمل أعراض هذه الحالات الخطيرة الارتباك، وفقدان التنسيق، وصعوبة التحدث، والنوبات المرضية.
يبلغ معدل الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حوالي 10 بالمائة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.
في حالة مين، ظهرت على المريض أعراض عصبية وتوفي أثناء وجوده في المستشفى.
في فبراير الماضي، عثر على أكثر من 90 في المائة من القراد الذي أخذت عينات منه في متنزه "لورانس تاونشيب" الترفيهي، في مقاطعة "كليرفيلد" في ولاية بنسلفانيا، على أنه يحمل فيروس قراد الغزلان (Deer Tick Virus) النادر والقاتل.
للمقارنة، كان أعلى معدل إصابة سجل سابقًا في مكان واحد بين حشرات القراد في ولاية بنسلفانيا 11 بالمائة فقط. وبالنسبة للولايات المتحدة بأكملها حوالي 25 بالمائة.
ينتشر فيروس قراد الغزلان، وهو نوع من فيروسات Powassan، بشكل أساسي عن طريق لدغات القراد ذي الأرجل السوداء أو قراد الغزلان، والذي يوجد في الغرب الأوسط الأميركي وجنوب شرق كندا.
لحسن الحظ، لا تنتقل العدوى بهذا الفيروس من شخص لآخر عن طريق السعال أو العطس أو الاتصال الجسدي.

فيروس
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