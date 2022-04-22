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داوود حسين.. «الذيب»
داوود حسين
23 ابريل 2022 01:54

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ابتعد الممثل داوود حسين في دراما رمضان هذا العام عن الأدوار الكوميدية، ليقدم مفاجأة لجمهوره بظهور في شخصية قوية وشريرة في مسلسل «عين الذيب» الذي يعرض على شاشة «قناة الإمارات»، الذي يشارك في بطولته إبراهيم الزدجالي وريم أرحمه وأمل محمد وجمعة علي وهو من تأليف جمال صقر وإخراج محمد القفاص، وهو دراما خليجية مؤثرة عبر البيئة القروية، عبر أحداث مثيرة ومشوقة، إذ تنشأ عداوة بين قبيلتين، زعيم القبيلة الأولى هو «ذيب بن ذياب» الذي يجسده داوود حسين، وزعيم القبيلة الثانية هو «صقر بن ضاوي» الذي يلعبه إبراهيم الزدجالي، إذ يظل الصراع بينهما طويلاً، إلى أن يتم الصلح بينهما، حين تتزوج «سما» من ابن زعيم القبيلة الأخرى، ولكن لا يسود الهدوء كثيراً، حيث تشتعل الأحقاد والضغينة مرة أخرى.

حضور لافت لداوود حسين في الماراثون الرمضاني، من خلال شخصية «ذيب بن ذياب»، الذي يتخذ صفاته من صفات الذئب، حيث جسد بكل براعة الشخص الذي لديه من القوة والذكاء والدهاء والمكر والقدرة العالية على التخطيط للهجمات، لكي يتمكن من الانتقام من «ضبع بن ذياب» بعد أن قُتل أخوه، وأشعلوا النار في منزله، حيث يستخدم كل أسلحته وقواه من أجل الانتقام.
قصة صراع بين الخير والشر في قالب مشوّق، تمكن داوود بخبرته الطويلة في عالم التمثيل، ما بين الأدوار التراجيدية والكوميدية، من تجسيد زعيم قبيلة لا يهاب ولا يخاف شيئاً، من خلال الشكل والملابس والأداء التمثيلي القوي، سواء الأداء الجسدي أو انفعالات الوجه.

داود حسين
دراما رمضان
الدراما الرمضانية
قناة الإمارات
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