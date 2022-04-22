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دنيا
«رمضان في دبي»..فعاليات وأنشطة مميزة
مركز ابن بطوطة
22 ابريل 2022 20:55

دبي (الاتحاد)
تستمر حملة «رمضان في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في تقديم برنامج مكثف يتضمن تجربة الخيم الرمضانية، والفعاليات الترفيهية والرياضية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة في مراكز التسوق.

مراكز التسوق والأسواق الرمضانية
في الوجهة الثقافية المميزة منطقة السيف، يستمتع الزوار بالفنون في معرض فني ساحر في الهواء الطلق مع مجموعة من مقتنيات دبي للثقافة وأرابيسك، بالإضافة إلى التركيبات الفنية المعاصرة، والعروض الفنية، والأنشطة الحية. 
كما يقدم سوق السيف الرمضاني الليلي مختلف أنواع المنتجات من بينها ديكور المنزل الرمضاني، فوانيس رمضان، منتجات الأطفال، وحلويات رمضان، وذلك خلال الفترة حتى 5 مايو، من وقت الإفطار حتى منتصف الليل. ويمكن للصغار الاستماع إلى حكايات القصص ليلاً، وكذلك المشاركة في جلسات الفوازير الممتعة، بينما تستمتع العائلة بأكملها بعروض الإفطار والسحور الخاصة.

وأعدت «ذي بوينت» برامج شيّقة كثيرة للاستمتاع بوجبات وعروض الإفطار والسحور الشهية خلال شهر رمضان المبارك وسط الأضواء الساحرة المستوحاة من الأجواء الرمضانية، بالإضافة إلى عروض «نافورة النخلة» اليومية الآسرة في نخلة جميرا، دبي.

ويستمتع زوار «ذي بوينت» بالأجواء الرائعة خلال شهر رمضان بالعروض المبهرة للزينة الرمضانية المستوحاة من الزخارف الإسلامية، علاوة على عروض السحور والإفطار الشهية من أكثر من 20 مطعما، مع أجواء الموسيقى العربية.

وفي ابن بطوطة مول، يمكن التقاط الصور في القاعة الرمضانية الخاصة، ومن ثم نشرها مع وسم أي من صفحات المول للحصول على فرصة للفوز بإفطار لذيذ. 

ويستمتع الزائرون بالفوانيس والديكور الرمضاني المذهل خلال التسوق مع العديد من العروض والتخفيضات وبالأطعمة والمشروبات في المول.وخلال الأسبوع الأخير من الشهر، يقدم فستيفال بلازا جبل علي، عروض توفير مختلفة من المطاعم والبقالة تستمر حتى العيد.

الخيم الرمضانية
يمكنكم الاستمتاع بأجواء خاصة في جميرا أبراج الإمارات مع مزيج رائع من فنون الضيافة العربية التقليدية وإطلالات على معالم المدينة الخلاب، بينما تجالس الأصدقاء والأحباء وتتناول الطعام من المأكولات العربية التقليدية وغيرها. 

وتقدم خيمة أساطير في فندق أتلانتس النخلة عروض طهي مصممة خصيصًا لشهر رمضان، إلى جانب أجواء ترفيهية مع الموسيقى التقليدية الحية، وشاشات LED كبيرة، وألعاب مثل الشطرنج وطاولة الزهر، وهي متاحة عند الطلب. فيما تضم قائمة الطعام مجموعة متنوعة من الأطباق اللبنانية والمغربية والخليجية وغيرها. 

وتعتبر خيمة «لحظات رمضانية» في فستيفال باي أول خيمة رمضانية تقدم عروض الهولوغرام الرائعة مع نجوم الطرب الأصيل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. كما وتقدم خيمة «لحظات رمضانية» أجود أنواع الطعام والنكهات من مطعم «كرم البحر»، بالإضافة إلى العروض الترفيهية الحية مثل عروض عزف الكمان والأغاني الطربية وحفل هارجيت كارت. وتشهد الخيمة تواجد العديد من المؤثرين الاجتماعيين وزيارات النجوم والمشاهير.

ولتجربة رمضانية أصيلة وغامرة يمكنكم زيارة مطعم الحظيرة الصحراوي، باب الشمس للاستمتاع بأجواء مميزة في الهواء الطلق تحت النجوم والاستمتاع بأشهى المأكولات العالمية وعروض الترفيه الموسيقية الهادئة، وكذلك عروض الإبل. 

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