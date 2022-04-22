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إجراءات مصرية مكثفة لحماية دلتا النيل من الغرق
إجراءات مصرية مكثفة لحماية دلتا النيل من الغرق
22 ابريل 2022 18:13

شعبان بلال (القاهرة) 
تُنفذ الحكومة المصرية إجراءات عاجلة لمواجهة تهديدات غرض دلتا نهر النيل التي تُعد واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية. 
وتتمثل المشروعات في أعمال حماية الشواطئ بهدف تأمين الأفراد والمنشآت والاستثمارات بالمناطق الساحلية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ، واسترداد الشواطئ التي فُقدت، واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية، وتنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية. 
وقال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبد العاطي إنه تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات، وجاري العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا. 
وأشار خلال اجتماع مع مسؤولي حماية الشواطئ في مصر، اليوم، إلى إنشاء مشروعات لحماية الشواطئ بالإسكندرية ورأس البر ومطروح وخليج أبي قير وساحل الدلتا على البحر المتوسط ومصب النيل فرع رشيد. 
ولفت أيضا إلى مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية يهدف إلى 69 كم بخمس محافظات، وإقامة محطات إنذار مبكر داخل البحر المتوسط باستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة، مؤكدا إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط. 
 وذكر وزير الموارد المائية والري المصري أن ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً أمام عدد كبير من دول العالم وخاصة على المناطق الساحلية للدلتاوات والتي تتميز بمناسيب منخفضة ما يعرضها للغرق بمياه البحر. 
وشدد على أن دلتا نهر النيل تُمثل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية للتغيرات المناخية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر مسألة ضرورية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والحفاظ على الاستثمارات القائمة بالمناطق الصناعية والزراعية والسياحية الموجودة على سواحل مصر الشمالية وخاصة بمنطقة الدلتا.

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