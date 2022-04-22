السيسي: مصر تحتاج إلى حوار سياسي يتناسب مع الجمهورية الجديدة

شعبان بلال (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإصلاح الاقتصادي جعل مصر أكثر قدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، مشددا على أن تداعيات الأزمة الأوكرانية لها تأثير كبير جدا على الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع؛ بما في ذلك مصر. وقال الرئيس المصري: "نحتاج إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة".

وأشار السيسي خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى بجنوب الوادي أمس، إلى ضرورة ضبط النمو السكاني حتى يشعر المصريون بتحسن اقتصادي، مؤكدا دفع فاتورة اقتصادية قاسية عندما بدأت الحكومة المصرية خطة الإصلاح في نوفمبر 2016.

وأوضح أنه لولا الإصلاح الاقتصادي لكانت الأوضاع أكثر صعوبة خلال أزمة كورونا، لافتا إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في مصر كانت إيجابية حتى في ظل أزمة كورونا، والنمو الاقتصادي بلغ مع بداية العام الحالي 9 % رغم الأزمة العالمية الحالية.

وحول المخزون الاستراتيجي من السلع، أضاف أن مصر حرصت منذ 2017 على أن يكون احتياطي السلع الأساسية كافيا لمدة 6 أشهر، موضحا أن سلاسل توريد وتخزين القمح كانت غير كافية لذلك تم تشييد صوامع تستوعب 3.5 مليون طن قمح.

وذكر السيسي الاقتصاد المصري تأثر سلبا بتداعيات أزمتي كورونا وأوكرانيا، لكنه تمكن من الصمود واستطاع امتصاص الصدمات وحقق معدل نمو مناسبا، موضحا أن موقف مصر من الأزمة الأوكرانية إيجابي ونعمل لوقف الاقتتال وتشجيع الحل الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد على أن مصر أرست مبدأ المواطنة وعدم التفرقة بين المصريين على أساس الدين وتجاوزت محاولات التفرقة بين المسلم والمسيحي، مشددا على أن كل المصريين بجميع معتقداتهم سواء مسلم أو مسيحي أو غير مؤمن له مكان وحقوق في مصر ومن يخطئ يحاسب.

وتحدث السيسي عن الجماعات الإرهابية، حيث أكد أنها كانت تستهدف سيناء بشكل كبير ومخطط قبل 2011، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لـ 60 مليون مواطن في الريف المصري.