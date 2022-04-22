مصر.. تضامن قانوني مع فتاة تعرضت للتنمر بسبب الحروق

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلن المحامي المصري خالد أبو بكر تقدمه ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الحسابات وشبكات المعلومات ضد صاحب واقعة التنمر على الناجية من الحروق منال حسني والتي تعرضت للأذى النفسي والتنمر من صاحب تعليق أساء وتنمر فيه عليها.

وبدأت الأزمة في إعلان مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق خلال إعلانات رمضان 2022 ويحكي الإعلان قصة حياة منال التي تعرضت لحادث حريق عندما كانت في سن الـ16 عاماً وفقدت على إثرها 3 أفراد من عائلتها منهم والدتها، حيث خضعت منال لـ37 عملية تجميل لعلاج إصابات متفرقة في يديها ووجهها عقب حادث الحريق الذي تعرضت إليه قبل أن تتعرض لواقعة التنمر الشهيرة على السوشيال ميديا.

وحسب البلاغ، نجحت منال في التعافي النفسي مما ألم بها وواصلت رحلتها في صبر وجلد تنوء به الجبال، بل انها أصرت على نقل تجربتها لغيرها من الناجين والناجيات من حوادث الحريق وتقديم الدعم النفسي لهم وفتح نافذة أمل أمامهم وإنعاش روحهم من جديد حتى وصلت الى أن تكون أول متحدث رسمي لمؤسسة اهل مصر للتحدث بلسان الناجين من حوادث الحريق.

وتضمن البلاغ أن منال حسني كانت ضيفة على احتفالية قادرون باختلاف التي نظمتها رئاسة الجمهورية وقدمت فقرة عن تجربتها أمام رئيس الجمهورية في الاحتفالية تجاوبت معها قلوب المصريين وانبهروا بثباتها وصلابتها وقدرتها على تجاوز الحادث الأليم الذي أصابها، إلا أنه وبعد عرض الإعلان على شاشات القنوات الفضائية وعلى مواقع السوشيال ميديا فوجئت وفوجئ معها المصريون جميعا بتعليق على الإعلان من حساب أحد الأشخاص يتنمر منها.