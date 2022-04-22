مشاهدة 3 نسور جريفون النادرة في مصر.. ما القصة؟

شعبان بلال (القاهرة)

رُصدت 3 طيور من نسر جريفون (النسر الأسمر) في منطقة الجلالة بالعين السخنة التي تطل على خليج السويس في مصر، خلال موسم الهجرة، أحدهم مصاب أسفل أحد خطوط الكهرباء. ويعد نسر جريفون من الأنواع التي تنتشر في نطاقات واسعة حول العالم، لكن مشاهدته أمر شبه نادر في مصر، حيث تقدر أعداده بـ 400 فرد بالغ فقط في منطقة شمال إفريقيا، حسب محطة جبل الجلالة لرصد ومراقبة الطيور المهاجرة في مصر. وحسب المحطة تقل أعداد نسر جريفون سنويا بسبب تعرضه إلى مخاطر كثيرة تشمل الصيد والتسمم وعدم توافر الغذاء المناسب، موضحة أن هذه المخاطر تُنهك الطيور أثناء رحلة هجرتها، وبعضهم قد لا يُكمل رحلته. وأشارت المحطة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك إلى ورود معلومات لها بوجود نسر جريفون مصاب أسفل أحد خطوط الكهرباء. وتمكن فريقا الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية الملكية لحماية الطيور في مصر بمساعدة جامعة الجلالة من الوصول إلى النسر المصاب وإسعافه ومتابعة حالته على مدار الأيام، ويستعد الطائر للعودة إلى الطبيعة.

