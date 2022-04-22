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خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى
خروج عبد الرحمن أبو زهرة من المستشفى
22 ابريل 2022 17:11

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال نجل الفنان المصري عبد الرحمن ابو زهرة إن والده خرج من المستشفى، صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تحسن حالته الصحية بشكل سمح له بالخروج بعد قرابة شهر في المستشفى. وأضاف نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لـ"الاتحاد" أن الأطقم الصحية نصحت بعدم تحرك والده والالتزام ببروتوكول علاجي محدد حتى لا تحدث مضاعفات تضطره للعودة للمستشفى خلال الفترة المقبلة. ودخل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة للمستشفى قبل بداية شهر رمضان المبارك، متأثرًا بإصابته بكسر في الحوض بعد شهرين من خروجه من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد. وقدم الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 50 عاما، حيث ناهز عمره على الـ90.
 

عبدالرحمن أبوزهرة
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