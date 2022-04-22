أطعمة تغنيك عن تناول اللحوم .. تعرف عليها

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22 ابريل 2022 15:37

يُعتقد على نطاق واسع أنه لا توجد مصادر بروتين كافية لمن يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا . لكن ربما هذه ليست المشكلة. 

لمساعدتك في بعض المصادر الصحية للبروتينات النباتية ، وقدم موقع india express بعض الأطعمة التي يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي للفرد.

 

القلق الشائع بشأن الأنظمة الغذائية النباتية هو أنها قد تفتقر إلى البروتين الكافي . إذا كان الأمر كذلك ، يمكن استخدام هذه الخيارات كدليل لأي شخص مهتم بدمج المزيد من البروتينات النباتية في نظامهم الغذائي ، "

 

العدس:  100 جرام من العدس ستحصل على 7-8 جرام من البروتين. وتشمل العدس الأسود ، والحمص ، والفاصوليا ، والبازلاء ، والعدس الأخضر ، والفاصوليا السوداء ، إلخ.

 

فول الصويا:  يعتبر فول الصويا من أكثر الأطعمة استهلاكا ، وذلك لسبب وجيه 

 تحتوي على كمية كبيرة من البروتين وتوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة. 

المصدر: وكالات
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