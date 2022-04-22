حضور استثنائي لـ «نجوم التلفزيون» في مسلسلات رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

يحضر في المسلسلات الرمضانية التي تعرض حالياً عدد كبير من نجوم التلفزيون الذين كانوا حتى وقت قريب يقومون ببطولات تلفزيونية كبيرة، وابتعد بعضهم بفعل ظروف العرض والطلب، وسيطرة العديد من نجوم السينما والنجوم الشباب على غالبية المسلسلات المعروضة، ومن هؤلاء من يعودون بعد غياب، ومنهم من يواصلون حضورهم المستمر

أحمد عبد العزيز

ويأتي في مقدمة هؤلاء أحمد عبدالعزيز الذي قام ببطولة العديد من المسلسلات الناجحة خلال التسعينيات من القرن الماضي وفي بداية الألفية الجديدة، حيث يشارك بالتمثيل في الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، والذي يحمل عنوان «أسطورة الوادي» مع حمادة هلال، وهبة مجدي، وحنان سليمان، وخالد سرحان، ويجسد في الأحداث شخصية شيخ قبيلة بمرسى علم، ويمثل لغزاً كبيراً في العلاقة التي تربطه بـ «صابر المداح»، وهو شاب متدين ومحبوب، تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت حياته رأساً على عقب، وأبدى عبدالعزيز سعادته بالعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب منذ شارك في الجزء الثالث من «كلبش» مع أمير كرارة عام 2019، وجسد فيه شخصية «اللواء جلال حرب».

توفيق عبد الحميد

أما توفيق عبدالحميد المحسوب على الدراما التلفزيونية بحكم مشاركته في العديد من المسلسلات الدرامية، فيعود إلى التمثيل بعد غياب 12 عاماً منذ شارك في مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» مع دلال عبدالعزيز عام 2010، حيث يعود من خلال «يوتيرن» مع ريهام حجاج، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ونورهان، ونانسي صلاح، ومحمود حجازي، ويجسد في أحداثه شخصية مدير مستشفى، وهو رجل صاحب مبادئ ويأتي اهتمامه بالمرضى وطرق علاجهم في أولوية اهتماماته، ويعيش حياته في هدوء لا يعكر صفوه إلا العلاقة المتوترة التي تربط ابنته ضابطة الملاحة البحرية التجارية مع زوجها المعقد نفسياً والذي يغار عليها من كل من حولها.

هالة وفادية

ويشهد مسلسل «فاتن أمل حربي» لنيللي كريم وشريف سلامة عودة اثنتين من نجمات الدراما التلفزيونية اللتين شاركتا في العديد من المسلسلات الناجحة التي تنوعت بين الاجتماعية والتراثية والكوميدية والرومانسية، وهما هالة صدقي وفادية عبدالغني، حيث تجسد فادية شخصية والدة «سيف الدندراوي»، ويجسد دوره شريف سلامة، وتتسبب في طلاق ابنها من زوجته، وتسعى جاهدة لضم ابنهما إلى حضانتها، أما هالة صدقي فتجسد شخصية «ميسون» صديقة بطلة الأحداث التي تقف بجوارها في أزماتها، وتساعدها طوال الوقت.

كمال أبو رية

ويحضر كمال أبو رية في السباق الرمضاني، حيث يشارك في بطولة «المداح 2»، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يدعى «أبو الخير»، يتميز بالغموض، وبمرور الوقت تتكشف شخصيته، ومحاولته استغلال «صابر» الذي يجسد دوره حمادة هلال لتحقيق مآربه الشخصية المشبوهة في تجارة الآثار والعملة وغيرها، ويعود أبورية إلى دراما رمضان بعد غياب ثلاثة أعوام منذ شارك في «بركة» مع عمرو سعد عام 2019.

جمال عبدالناصر

ويشارك جمال عبدالناصر في بطولة مسلسلين، هما «وسط البلد»، الذي تشاركه بطولته سميرة عبدالعزيز، وناصر سيف، وسماح السعيد، وفيدرا، وتدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول الحياة اليومية للمجتمع وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة، من خلال أسرة فضل ووالدته التي تعيش معه، ومحاولات أخيه اﻻستيلاء على بيتهم ظنا بأن والده حرمه من ميراثه، و«مين قال؟» مع جمال سليمان، ونادين، وأحمد داش، ويناقش قضية طلبة الثانوية العامة الذين يعيشون صداماً كبيراً بين رغباتهم في الالتحاق بكليات تساعدهم لاحقاً في سوق العمل، وبين أولياء أمورهم الذين يرون أن اختياراتهم دائماً هي الأفضل، ويواصل عبدالناصر حضوره الرمضاني بعدما شارك العام الماضي في مسلسلي «الطاووس» و«المداح 1».

أحمد بدير

ويشارك أحمد بدير في مسلسلي «الاختيار 3» مع أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، ويجسد فيه شخصية المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري و«راجعين يا هوا» مع خالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، ويجسد فيه شخصية عم «بليغ أبو الهنا» الذي يجسد دوره النبوي، ويقف بجواره بعد عودته من أوروبا ويقدم له كل الدعم والمساندة من أجل الحصول على ميراثه.

عبدالعزيز مخيون

ويشارك عبدالعزيز مخيون في أربعة مسلسلات رمضانية يجسد فيها أدواراً مختلفة، منها دور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في «الاختيار 3»، ووالد بطل الأحداث الذي لا يرضى عن أفعال ابنه «توبة» الذي ترك نفسه للشيطان، مع عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، ودياب، والشيخ الصوفي في «جزيرة غمام» مع رياض الخولي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، وأحمد أمين، ورئيس عمال صعيدي في «انحراف» مع روجينا

نجوم آخرون

ومن النجوم الذين لهم باع طويل في المسلسلات التلفزيونية، ويحضرون في مسلسلات هذا العام، خالد زكي الذي يجسد شخصية المستشار زكريا، ولد أحمد عز، في «الاختيار 3»، ومحمد رياض «العميد يسري» في «الاختيار 3»، ورياض الخولي «جزيرة غمام»، وميمي جمال «دايماً عامر» مع مصطفى شعبان، ووفاء عامر، وأنوشكا «راجعين يا هوا»، وهالة فاخر «وجوه» مع حنان مطاوع، ومحمود عبدالمغني، ونبيل نور الدين «رانيا وسكينة» مع روبي ومي عمر، و«أحلام سعيدة» مع يسرا، وصلاح عبدالله «دايماً عامر»، ومادلين طبر، ومحسن محيي الدين «ملف سري» مع هاني سلامة.