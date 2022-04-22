الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
حضور استثنائي لـ «نجوم التلفزيون» في مسلسلات رمضان
حضور استثنائي لـ «نجوم التلفزيون» في مسلسلات رمضان
22 ابريل 2022 15:21

سعيد ياسين (القاهرة)
يحضر في المسلسلات الرمضانية التي تعرض حالياً عدد كبير من نجوم التلفزيون الذين كانوا حتى وقت قريب يقومون ببطولات تلفزيونية كبيرة، وابتعد بعضهم بفعل ظروف العرض والطلب، وسيطرة العديد من نجوم السينما والنجوم الشباب على غالبية المسلسلات المعروضة، ومن هؤلاء من يعودون بعد غياب، ومنهم من يواصلون حضورهم المستمر

أحمد عبد العزيز 
ويأتي في مقدمة هؤلاء أحمد عبدالعزيز الذي قام ببطولة العديد من المسلسلات الناجحة خلال التسعينيات من القرن الماضي وفي بداية الألفية الجديدة، حيث يشارك بالتمثيل في الجزء الثاني من مسلسل «المداح»، والذي يحمل عنوان «أسطورة الوادي» مع حمادة هلال، وهبة مجدي، وحنان سليمان، وخالد سرحان، ويجسد في الأحداث شخصية شيخ قبيلة بمرسى علم، ويمثل لغزاً كبيراً في العلاقة التي تربطه بـ «صابر المداح»، وهو شاب متدين ومحبوب، تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت حياته رأساً على عقب، وأبدى عبدالعزيز سعادته بالعودة إلى الدراما الرمضانية بعد غياب منذ شارك في الجزء الثالث من «كلبش» مع أمير كرارة عام 2019، وجسد فيه شخصية «اللواء جلال حرب».

توفيق عبد الحميد
أما توفيق عبدالحميد المحسوب على الدراما التلفزيونية بحكم مشاركته في العديد من المسلسلات الدرامية، فيعود إلى التمثيل بعد غياب 12 عاماً منذ شارك في مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» مع دلال عبدالعزيز عام 2010، حيث يعود من خلال «يوتيرن» مع ريهام حجاج، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ونورهان، ونانسي صلاح، ومحمود حجازي، ويجسد في أحداثه شخصية مدير مستشفى، وهو رجل صاحب مبادئ ويأتي اهتمامه بالمرضى وطرق علاجهم في أولوية اهتماماته، ويعيش حياته في هدوء لا يعكر صفوه إلا العلاقة المتوترة التي تربط ابنته ضابطة الملاحة البحرية التجارية مع زوجها المعقد نفسياً والذي يغار عليها من كل من حولها.

هالة وفادية 
ويشهد مسلسل «فاتن أمل حربي» لنيللي كريم وشريف سلامة عودة اثنتين من نجمات الدراما التلفزيونية اللتين شاركتا في العديد من المسلسلات الناجحة التي تنوعت بين الاجتماعية والتراثية والكوميدية والرومانسية، وهما هالة صدقي وفادية عبدالغني، حيث تجسد فادية شخصية والدة «سيف الدندراوي»، ويجسد دوره شريف سلامة، وتتسبب في طلاق ابنها من زوجته، وتسعى جاهدة لضم ابنهما إلى حضانتها، أما هالة صدقي فتجسد شخصية «ميسون» صديقة بطلة الأحداث التي تقف بجوارها في أزماتها، وتساعدها  طوال الوقت.

كمال أبو رية
ويحضر كمال أبو رية في السباق الرمضاني، حيث يشارك في بطولة «المداح 2»، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يدعى «أبو الخير»، يتميز بالغموض، وبمرور الوقت تتكشف شخصيته، ومحاولته استغلال «صابر» الذي يجسد دوره حمادة هلال لتحقيق مآربه الشخصية المشبوهة في تجارة الآثار والعملة وغيرها، ويعود أبورية إلى دراما رمضان بعد غياب ثلاثة أعوام منذ شارك في «بركة» مع عمرو سعد عام 2019.

جمال عبدالناصر
 ويشارك جمال عبدالناصر في بطولة مسلسلين، هما «وسط البلد»، الذي تشاركه بطولته سميرة عبدالعزيز، وناصر سيف، وسماح السعيد، وفيدرا، وتدور أحداثه في إطار درامي، ويتناول الحياة اليومية للمجتمع وقصص الحب والفراق والفرح والمعاناة، من خلال أسرة فضل ووالدته التي تعيش معه، ومحاولات أخيه اﻻستيلاء على بيتهم ظنا بأن والده حرمه من ميراثه، و«مين قال؟» مع جمال سليمان، ونادين، وأحمد داش، ويناقش قضية طلبة الثانوية العامة الذين يعيشون صداماً كبيراً بين رغباتهم في الالتحاق بكليات تساعدهم لاحقاً في سوق العمل، وبين أولياء أمورهم الذين يرون أن اختياراتهم دائماً هي الأفضل، ويواصل عبدالناصر حضوره الرمضاني بعدما شارك العام الماضي في مسلسلي «الطاووس» و«المداح 1».

أحمد بدير 
ويشارك أحمد بدير في مسلسلي «الاختيار 3» مع أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، ويجسد فيه شخصية المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري و«راجعين يا هوا» مع خالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، ويجسد فيه شخصية عم «بليغ أبو الهنا» الذي يجسد دوره النبوي، ويقف بجواره بعد عودته من أوروبا ويقدم له كل الدعم والمساندة من أجل الحصول على ميراثه. 

عبدالعزيز مخيون
ويشارك عبدالعزيز مخيون في أربعة مسلسلات رمضانية يجسد فيها أدواراً مختلفة، منها دور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في «الاختيار 3»، ووالد بطل الأحداث الذي لا يرضى عن أفعال ابنه «توبة» الذي ترك نفسه للشيطان، مع عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، ودياب، والشيخ الصوفي في «جزيرة غمام» مع رياض الخولي وطارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين، وأحمد أمين، ورئيس عمال صعيدي في «انحراف» مع روجينا

نجوم آخرون
ومن النجوم الذين لهم باع طويل في المسلسلات التلفزيونية، ويحضرون في مسلسلات هذا العام، خالد زكي الذي يجسد شخصية المستشار زكريا، ولد أحمد عز، في «الاختيار 3»، ومحمد رياض «العميد يسري» في «الاختيار 3»، ورياض الخولي «جزيرة غمام»، وميمي جمال «دايماً عامر» مع مصطفى شعبان، ووفاء عامر، وأنوشكا «راجعين يا هوا»، وهالة فاخر «وجوه» مع حنان مطاوع، ومحمود عبدالمغني، ونبيل نور الدين «رانيا وسكينة» مع روبي ومي عمر، و«أحلام سعيدة» مع يسرا، وصلاح عبدالله «دايماً عامر»، ومادلين طبر، ومحسن محيي الدين «ملف سري» مع هاني سلامة.

مسلسلات رمضان
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©