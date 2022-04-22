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دنيا
رجل يعض كلباً استعانت به الشرطة لتوقيفه !!
نُقل الكلب، المسمى "كورت"، إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع مدربه.
22 ابريل 2022 13:45

عض رجل كلباً بوليسياً وطعنه في شمال كاليفورنيا بينما كان الضباط يحاولون اعتقاله يوم الأربعاء، وفق ما ذكرت السلطات الأميركية.

قالت شرطة فيرفيلد إن الرجل بدا كأنه تحت تأثير المخدرات. ونُقل الكلب، المسمى "كورت"، إلى مستشفى بيطري لتلقي العلاج والتعافي في المنزل مع مدربه.

وتم استدعاء الضباط في البداية إلى منزل ضحية مسن بعد ظهر الأربعاء بناء على بلاغ عن عملية سطو، حسب ما ذكر قسم الشرطة في منشور على فيسبوك. ثم تلقى القسم بلاغًا من موظف، قال إن الرجل هدد بقتله وسرقة شاحنته التي يستخدمها في التوصيل.


ووجد الضباط الرجل البالغ من العمر 44 عامًا يركض داخل منزل الضحية الأول. حاولوا إخراجه من المنزل وفشلوا.

عندما دخلت الشرطة والكلب "كيه 9" إلى المنزل، "تعامل" الكلب مع الرجل، ولم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول ما حدث أثناء هذا التعامل.

وقالت الشرطة إن الرجل بعد ذلك يزعم أنه عض الكلب في وجهه، وطعنه في جانبه الأيسر بسكين.

عولج الرجل في المستشفى من إصابات غير محددة.  وتم حجزه في سجن مقاطعة سولانو للاشتباه في ارتكابه جرائم سرقة، وسرقة سيارة، وإيذاء كلب بوليسي، وعرقلة، ومقاومة موظف عام.

وتقع مدينة فيرفيلد على بعد نحو 80 كيلومترًا شمال شرق سان فرانسيسكو.

المصدر: وكالات
الكلب
كاليفورنيا
الولايات المتحدة
الكلاب البوليسية
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