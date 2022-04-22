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دنيا
أفضل الفيتامينات التي يجب تناولها
موضوعية
22 ابريل 2022 11:12

يمكن أن يتسبب النظام الغذائي الذي يفتقر إلى القيمة الغذائية في نقص الفيتامينات، مما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل نزيف اللثة وتقرحات الفم وضعف الرؤية الليلية وغير ذلك. يمكن أن يمنح تناول الفيتامينات أجسامنا الدفعة التي يحتاجها لأداء والبقاء بصحة جيدة.

استطلع موقع "إيت ذيس نوت ذات" Eat This Not That رأي رضا المردي، اختصاصي تغذية معتمد ومدرب تمرينات بدنية متخصص. وفق العربية نت، حول أفضل الفيتامينات التي يجب تناولها للتأكد من اختيار كل شخص للمكملات الغذائية الصحيحة.. بعد استشارة الطبيب المعالج للأشخاص الذين يخضعون لأي نوع من العلاج. .

ويقول المردي إن أهمية تناول الفيتامينات تتلخص فيما يلي:

  • أفضل الفيتامينات التي يجب تناولها


* الحفاظ على صحة الجسم، حيث إن الفيتامينات ضرورية لكي تؤدي أعضاء الجسم وظائفها بشكل سليم. إنها تساعد في الحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض.

*مكافحة الشيخوخة، التي يمكن أن تتسبب في المعاناة من العديد من المشاكل بما يشمل التجاعيد والشيب وضعف الذاكرة.

* الحفاظ على حالة مزاجية أفضل، إذ يمكن أن تمنح الفيتامينات علاجًا أو وقاية من حالات الاكتئاب والقلق والتوتر وأمراض نفسية أخرى.

فيتامين A
يوضح المردي أن "فيتامين A هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يلعب دورًا في الحفاظ على صحة البصر والجلد. كما أنه ضروري لتكوين العظام والحفاظ عليها بشكل صحيح. كما يساعد على منع الالتهابات وعلى سرعة التئام الجروح".

وينصح المردي بأن أفضل طريقة "للحصول على الاحتياجات اليومية من فيتامين A هي تناول الجزر والبطاطا الحلوة والسبانخ واللفت والبروكلي والشمام والمانجو والمشمش والخوخ والبابايا والطماطم"، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا "تناول مكمل غذائي إذا كان الشخص لا يأكل ما يكفي من هذه الأطعمة".

فيتامين B6
يشرح المردي أن "فيتامين B6 فيتامين قابل للذوبان في الماء وهو ضروري لوظيفة الأعصاب الطبيعية وإنتاج خلايا الدم الحمراء. كما يشارك في إنتاج البروتين وتكاثر الحمض النووي.

ويساعد فيتامين B6 الجسم على إنتاج السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين والإيبينفرين والنواقل العصبية الأخرى المسؤولة عن تنظيم الحالة المزاجية. ومن المعروف أن السيروتونين ينظم أنماط النوم والشهية ومستويات الطاقة، في حين يرتبط الدوبامين بالتحفيز والسرور وسلوكيات السعي وراء المكافأة.

ويسهم النوربينفرين في استجابات الإجهاد ومعدل ضربات القلب وضغط الدم والإثارة، أما الإبينفرين فيساعد في إفراز الأدرينالين ويمكن أن يزيد اليقظة".

فيتامين C
يقول المردي إن "فيتامين C هو أيضًا فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب دورًا في العديد من عمليات التمثيل الغذائي. ويساعد في الحفاظ على الأنسجة الضامة والعظام الصحية، وفي تكوين الكولاجين ويدعم جهاز المناعة. ويعد فيتامين C ضروريًا لإنتاج الكارنيتين، وهي مادة تنقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا حيث يتم استخدامها لإنتاج الطاقة".

فيتامين D
يضيف المردي أن "فيتامين D هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم، التي تصب بشكل رئيسي في صحة العظام وتمنع تقلص العضلات. ينتج الجسم فيتامين D بشكل طبيعي من التعرض لأشعة الشمس، لكن لأن الكثيرين لا يحصلون على ما يكفي من ضوء الشمس بسبب خيارات نمط حياتهم، فإنهم يمكن أن يعانوا انخفاض مستويات فيتامين D في الجسم.

فيتامين E
بحسب ما ذكره المردي فإن "فيتامين E هو أحد مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة، وهي عبارة عن جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب تلفًا خلويًا إذا ازدادت نسبتها في الجسم، يحدث ما ما يسمى بـ"الإجهاد التأكسدي"، والذي يمكن أن يصيب الضرر الناجم عنه إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري ومرض الزهايمر ومرض باركنسون وأمراض أخرى".

المصدر: وكالات
فيتامين د
الفيتامين سي
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