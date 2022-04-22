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دنيا
كيف تميز بين جلطة الدم والكدمة؟
تعبيرية
22 ابريل 2022 08:53

يمكن أن تكون جلطات الدم "خطيرة للغاية" ولها عواقب وخيمة إذا لم يتم علاجها بسرعة. وتسبب أحيانا "تغير لون" الجلد؛ ولكن كيف يمكنك التمييز بين الكدمات والجلطات الدموية؟.

يمكن أن تكون جلطات الدم "مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة"، وفقا لـ NHS. وعلى الرغم من ذلك، لا يكون للجلطات الدموية دائما أعراض فورية ومرئية. 

وتحدث الجلطات الدموية عادة داخل الأوعية الدموية الكبيرة، مثل الشريان أو الوريد. وهذا ما يعرف بالخثار الوريدي.
وتقول Medical News Today: "قد تصبح أعراض الجلطة الدموية مرئية أو محسوسة، خاصة إذا كانت الجلطات الدموية تتطور بالقرب من سطح الجلد أو إذا كانت تعيق تدفق الدم في أعماق أحد الأطراف".
ويمكن أن تظهر الجلطات الدموية أعراضا واضحة، غالبا إذا تشكلت في الساق، على الرغم من أن هذا يمكن أن يحدث أيضا في الذراعين أو حتى البطن.

وفي الساق، تصف NHS أعراض تجلط الدم مثل "التورم والاحمرار".

وتوضح Web MD: "إذا سدت جلطة أوردة في ذراعيك أو ساقيك، فقد تبدو مزرقة أو حمراء. وقد يتغير لون بشرتك أيضا بسبب الأضرار التي لحقت بالأوعية الدموية بعد ذلك. والانسداد الرئوي في رئتيك يمكن أن يجعل بشرتك شاحبة ومزرقة ورطبة".


  وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تلف الأوعية الدموية أيضا إلى ما يُعرف باسم الورم الدموي.

وتصف Medical News Today هذا الأمر على أنه عندما "تتسرب كميات كبيرة من الدم إلى الأنسجة المحيطة. ويمكن بعد ذلك أن تصبح هذه المجموعة من الدم لزجة وتتصلب.

كما أن الورم الدموي ليس جلطة دموية، على الرغم من أنه يمكن أن يحدث نتيجة واحدة.

كيفية معرفة الفرق بين الكدمات وأعراض تجلط الدم

على الرغم من أن الكدمات تسبب أيضا بعض التغييرات في لون الجلد وحتى في بعض الأحيان تؤدي إلى التورم، إلا أن الأسباب والأعراض الأوسع لجلطة الدم مختلفة تماما.

وتميل الكدمات إلى إحداث تغير في لون الجلد يتغير بمرور الوقت. ويمكن أيضا أن تكون مؤلمة عند لمسها أثناء الشفاء.
ومع تلاشي علامات الكدمة، يميل الألم أيضا إلى التخفيف.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن تحدث جلطات الدم لعدد من الأسباب. وفي بعض الأحيان يكون هذا جزءا من العملية الطبيعية للشفاء بعد الإصابة.

وتذكر Medical News Today أن: "الضرر الذي يلحق بمنطقة ما يتسبب في تجلط الدم في الدم يسمى الصفائح الدموية لتتجمع معا بالقرب من الإصابة، ما يساعد على وقف النزيف. ويمكن أن يتخثر الدم أيضا دون أي سبب واضح. والجلطات الصغيرة التي تتشكل قد تختفي من تلقاء نفسها. ومع ذلك، فإن بعض الجلطات الدموية تصبح أكبر من اللازم أو تتشكل في أماكن لا يوجد بها إصابة".

وعلى عكس الكدمات، لا تتبع جلطات الدم بالضرورة نمطا دقيقا لأنها تلتئم ويمكن أن تصبح أكثر خطورة.

وبالإضافة إلى التغيرات في لون الجلد والتورم، قد يلاحظ الأشخاص المصابون بجلطات دموية أيضا أن المنطقة تشعر بألم عند اللمس أو حتى مؤلمة.

وتسرد NHS أيضا بعض الأعراض الأكثر خطورة لتجلط الدم والتي، إذا حدثت، فستتطلب مساعدة طبية عاجلة.
وتشمل: خفقان أو تشنج ألم وتورم واحمرار ودفء في الساق أو الذراع. وكذلك ضيق التنفس المفاجئ وألم حاد في الصدر قد يزداد سوءا عند الشهيق أو السعال المصحوب بدم.

المصدر: وكالات
جلطة دماغية
الجلطات
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