«آي سفن» الكهربائية تنافس «تسلا» و«مرسيدس»

ميونخ (د ب أ)

تحاول شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو تسويق سيارتها الصالون الفئة السابعة باعتبارها البديل الأكثر متعة في القيادة للسيارات التي تقدمها منافستها الألمانية مرسيدس بنز. ومع اشتداد المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، تحاول بي.إم.دبليو جذب المزيد من العملاء لهذه السيارة. وكشفت الشركة الألمانية عن النسخة الكهربائية من الفئة السابعة باسم «آي سفن»، مع إضافة المزيد من عوامل الرفاهية والفخامة إلى صالونها، مثل الشاشة المسطحة التي تهبط من السطح للترفيه عن ركاب المقاعد الخلفية. كما إن شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية تطرح النسخة عالية الأداء من السيارة موديل إس والتي تنافس آي سفن في كل من المدى ومعدل التسارع.