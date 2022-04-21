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«أمازون» تستثمر في الطاقة المتجددة
«أمازون» تستثمر في الطاقة المتجددة
22 ابريل 2022 02:21

نيويورك (أ ف ب) 

تعتزم شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية زيادة مشاريعها المتعلقة بالطاقة المتجددة بنسبة %30، من خلال إطلاق 37 برنامجاً جديداً في العالم بهدف الاعتماد بالكامل على مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2025.
وقال رئيسها التنفيذي أندي جاسي: «نظراً إلى النمو المحقق في أعمالنا وهدفنا المتمثل في تشغيل أعمالنا باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة %100، لن نخفّض استثماراتنا» في هذا القطاع. وتعهدت المجموعة الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2040، فيما تشكك منظمات تكافح ظاهرة الاحترار المناخي أحياناً بهذا التعهّد، بسبب الكميات الكبيرة من الكربون التي تنبعث جراء أعمال الشركة.

أمازون
الطاقة المتجددة
شركة أمازون
الطاقة النظيفة
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