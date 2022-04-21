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حسين أبو الحجاج لـ«الاتحاد»: الكبير أوي أعادني للتمثيل
حسين أبو الحجاج لـ«الاتحاد»: الكبير أوي أعادني للتمثيل
21 ابريل 2022 17:09

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

قال الفنان المصري حسين أبو الحجاج، الشهير بشخصية «أشرف» في مسلسل الكبير أوي، إنه لم يكن ليعود للتمثيل مرة أخرى بسبب مشاكل في الركبة، لولا الفنان أحمد مكي وطلبه استمرار تقديمه الشخصية في المسلسل الرمضاني الذي يعرضه في موسمه السادس هذا العام. وأضاف الفنان حسين أبو الحجاج لـ«الاتحاد» أنه سبق وأعلن اعتزاله التمثيل بالفعل، واعتذر للعديد من الفنانين للمشاركة معهم في أدوار داخل أفلام ومسلسلات، مشيراً إلى أن الكبير أوي دائماً ما يعطي مساحة مختلفة لجميع المشاركين فيه، ما يدفعهم للإبداع والنجاح بشكل أكبر من الطبيعي. وأبدى الفنان المصري رغبته في أداء شخصية كرتونية محببة للأطفال خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نجاحه في تنفيذ أدوار الكوميديا على مدار أكثر من 20 عاماً، على الرغم من صغر الأدوار التي قدمها، لكنها كانت بارزة لدرجة تذكرها من الناس حتى هذه اللحظة. مسلسل الكبير أوي 6 من بطولة النجم أحمد مكي، والوجه الصاعد رحمة أحمد في دور مربوحة، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وتأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.
 

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