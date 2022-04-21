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مصر.. موسم حصاد القمح ينطلق من «توشكى»
مصر.. موسم حصاد القمح ينطلق من «توشكى»
21 ابريل 2022 16:47

أحمد شعبان (القاهرة)
أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إشارة بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية في منطقة «توشكى» بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، بعد تفقده أراضي المشروع، وذلك خلال الاحتفال ببدء موسم الحصاد.
وشهد السيسي بدء تحرك المعدات لحصاد القمح، واستمع خلال جولته في المشروع إلى شرح من أحد القائمين عليه عن أنواع المحاصيل المختلفة، كما تفقد الصوب الزراعية المختلفة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير بسام راضي، فإن جولة الرئيس السيسي لمنطقة توشكى تأتي في إطار جهود مصر لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.
ويعد مشروع «توشكى» الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت مصر في إعادة الحياة لها بحل كل المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وتوفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية أو الفنية، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وإنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.

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