مصر.. السجن المُشدد للمُتهمين في قضية «الآثار الكبرى»

أحمد شعبان (القاهرة)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«الآثار الكبرى»، وقضت بمعاقبة النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب «الجن والعفاريت» وشقيقه و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ورجل الأعمال حسن راتب وباقي المتهمين الحضوريين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه لكل متهم.

وتضم القضية 23 متهماً، وكانت النيابة العامة المصرية، قد وجهت لراتب تهمة تمويل حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والإتجار فيها، كما وجهت لحسانين والمتهمين الآخرين، تهم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها للخارج، وبناء على ذلك صدر قرار بحبسهم، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار من دون ترخيص.

وفي التحقيقات اعترف حسانين بأن رجل الأعمال هو الذي قام بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار، وتحمل نفقاتها بملايين الجنيهات، وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين، تنفيذاً لقرار النيابة.