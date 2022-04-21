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توهج شمسي كبير في رمضان.. ما قصته؟
توهج شمسي كبير في رمضان.. ما قصته؟
21 ابريل 2022 16:13

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
سجلت الأقمار الاصطناعية توهجًا شمسيًا من الفئة الكبيرة، صباح اليوم الخميس عند الساعة 04:57 ص بتوقيت مكة المكرمة، بلغت قوته (M9.6) ومصدره مجموعة البقع الشمسية AR2993-94 التي ظهرت منذ أيام والتي أصبحت تواجه كوكبنا تقريبًا.
وحسب الجمعية الفلكية في جدة، فإن المسبار المتجول «بيرسيفيرانس» التابع لناسا التقط كسوفًا استثنائيًا للشمس من موقعه داخل فوهة «جيزرو» على سطح المريخ، حيث يُظهر القمر الصغير فوبوس الشبيه بحبة البطاطس يتحرك أمام الشمس في منظر مختلف تماماً لكسوف الشمس، كما يشاهد بسماء الأرض.
وأنتجت الشمس خلال الساعات الماضية وحدها أكثر من 19 توهجًا شمسيًا، شمل خمسة توهجات من الفئة (M) متوسطة، وتوهجًا قويًا (X2.2) بداية من صباح أمس الأربعاء، تسبب في تعتيم لاسلكي على الموجات القصيرة فوق جنوب شرق آسيا عند الترددات أقل من 30 ميجاهرتز لحوالي الساعة.

الشمس
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