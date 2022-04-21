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تطور جديد في الحالة الصحية لسمير صبري
تطور جديد في الحالة الصحية لسمير صبري
21 ابريل 2022 16:11

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
كشف مصدر طبي لـ«الاتحاد» أن الحالة الصحية للفنان المصري سمير صبري شهدت بعض التدهور خلال الفترة الأخيرة، مطالباً جمهوره بالدعاء له، خاصة مع طول فترة بقائه في المستشفى التي وصلت إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف المصدر الطبي لـ«الاتحاد» أنه في الفترة الحالية يتم العمل على جعل حالته الصحية مناسبة للحياة بشكل طبيعي، وليس إجراء العملية التي كان مقرر إجراؤها في القلب بعد تعافيه من الإصابة بمرض السرطان.
وأشار المصدر إلى أن الكثيرين من أصدقاء الفنان الكبير يقومون بزيارته في المستشفى، إلا أن حالته النفسية في تراجع بسبب طول فترة بقائه في المستشفى، على عكس تصوره في البداية.
ويتلقى صبري رعاية صحية على أعلى مستوى، في الوقت الذي تتابع عدة جهات رسمية علاجه مع القائمين على رعايته الصحية باعتباره قيمة فنية كبيرة.

ودخل الفنان المصري سمير صبري إلى المستشفى منذ نحو 3 أشهر تقريباً لإجراء عملية جراحية في القلب، كأثر جانبي لإصابته بمرض السرطان، قبل أن يتعافى منه.

وأمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنقله للعلاج في أحد مستشفيات القوات المسلحة المصرية على نفقة الدولة، نظراً لعطائه الفني الممتد لأكثر من 50 عاماً.

سمير صبري
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