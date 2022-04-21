سلطان بن أحمد القاسمي يشهد جلسة «الفن العابر للأجيال»

الشارقة (وام)

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ليلة أمس الأربعاء، على مدرج خورفكان، الجلسة الثانية للمجلس الرمضاني الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة. وتحدث في الجلسة الثقافية التي حملت عنوان «الفن العابر للأجيال، مقومات الصناعة والبقاء» الفنان التونسي ظافر العابدين والفنان المصري مينا مسعود، وأدارها الإعلامي محمد ماجد السويدي.

وناقش المتحدثون العناصر التي من شأنها تعزيز استمرارية الأعمال الدرامية والسينمائية عبر الأجيال، والإسهام في تحقيق بصمة إيجابية على الساحة الفنية من خلال الأعمال الإبداعية والمتميزة في مختلف العناصر الفنية.

وتناول المتحدثون تجاربهم الفنية الملهمة التي وصلت إلى العالمية من خلال أعمال سينمائية ودرامية، مؤكدين أن طريق الفنان للوصول إلى الفن المؤثر والعالمي ليس سهلاً، وإنما يتطلب بذل الجهود الكبيرة في التعلم والتحضير والمثابرة والسعي المتواصل.

وأشار الفنان ظافر العابدين إلى أهمية التحضير للأعمال الفنية لضمان تأثيرها وترك بصمة من خلالها وعدم التركيز على الجانب التجاري الربحي الذي قد يؤثر على جودة الأعمال، مضيفاً أنه على الرغم من كثرة الأعمال وعدم التركيز على الجودة والمحتوى والعناصر، هنالك إيجابيات تتمثل في إظهار العديد من المواهب التي يمكن العمل على تأهيلها وتطويرها للارتقاء بالمستوى الفني. وأكد على ضرورة الفاعلية في الأعمال السينمائية أو الدرامية للمساهمة في نقل الصورة والموهبة والقصة العربية للعالمية، ما يتطلب تكامل الأدوار في عناصر العمل الفني، انطلاقاً من طريقة التفكير السليمة والهدف الرئيس للعمل الذي يعمم على عناصر العمل. وأوضح أن هنالك العديد من الفنانين الذين يشاركون في إنتاج الأعمال حرصاً على تقديم العمل بصورة فنية مختلفة، بعكس الممثل الذي يكون مقيداً بدوره في العمل.

وأوضح الفنان مينا مسعود أن الأعمال العالمية مثل علاء الدين الذي شارك في بطولته تعطي للعالم صورة حول الأعمال والقصص العربية التي يمكن أن تنتشر بطريقة كبيرة وتسهم في إظهار الفن العربي والارتقاء به، مؤكداً على ضرورة سعي العرب للاتجاه العالمي في الأعمال الدرامية والسينمائية. وأشار إلى أهمية اختيار الأعمال التي تتناسب مع قدرة الفنان وطموحه وإيصال موهبته مع محتوى جيد، لافتاً إلى أن الإنسانية هي ما ترتكز عليها وسائل المسرح والسينما والمسلسلات وسواها. وأكد على أهمية المنصات الرقمية الحديثة التي تعرض الأعمال الفنية وتنتشر بصورة كبيرة جداً على مستوى العالم بمميزات وتقنيات كثيرة، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن يكون الانتشار العالمي للأعمال العربية من خلال الشركات العالمية فقط، فهنالك أعمال انتشرت بصورة كبيرة جداً وهي من إنتاج شركات بسيطة. وفي نهاية الجلسة الثقافية كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي المتحدثين المشاركين، ويختتم المجلس الرمضاني نسخته الـ 11 بالجلسة الثالثة الرياضية التي ستُعقد يوم الجمعة في مسرح المجاز بالشارقة تحت عنوان «العقلية الاحترافية في كرة القدم، تفاصيل غير المهارة». حضر الجلسة إلى جانب سمو نائب حاكم الشارقة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، علياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من الفنانين والمهتمين.