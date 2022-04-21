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عبدالرحمن أبو زهرة يستعد للخروج من المستشفى
عبدالرحمن أبو زهرة يستعد للخروج من المستشفى
21 ابريل 2022 15:56

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
قال أحمد نجل الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة لـ«الاتحاد» إن حالة والده الصحية تشهد تحسناً ملحوظاً خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي ساعد الأطباء على القول باحتمالية قضائه العيد في المنزل.
وأضاف نجل الفنان المصري أن والده كان يعاني من تبعات إجراء العملية الجراحية في الحوض بعد تعرضه للكسر، قبل أن يجري العملية التي عالجت الكسر في نفس المنطقة.
وأشار إلى أنه يجري العمل الآن على مزيد من الفحوصات الطبية التي تساعد على التعرف على الحالة الصحية لوالده، قبل تحديد موعد خروجه النهائي من المستشفى.
ودخل أبو زهرة المستشفى قبل بداية شهر رمضان بسبب تعرضه لكسر في منطقة الحوض، الأمر الذي استدعى تدخلاً جراحياً، لتصبح المرة الثانية بعد دخوله المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن يتعافى من الإصابة بالفيروس في وقت سابق.
وناهز الفنان المصري الكبير الـ90 عاماً من العمر، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المهمة جعلته واحداً من أهم مقدمي العمل المسرحي والتلفزيوني والسينمائي.

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