«تحقيق أمنية» تتعاون مع «الإمارات للثلاسيميا»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مؤسسة «تحقيق أمنية» مُذكّرة تفاهم مع جمعية الإمارات للثلاسيميا بهدف تبادل المعلومات والخبرات فيما بين الطرفين، مع التعاون على تعميق وتعميم المفاهيم والمبادئ للطرفين، ورفع نسبة الوعي بأهدافهما وأنشطتهما مجتمعياً.وقّع المُذكّرة هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، فيما وقّعها عن جمعية الإمارات للثلاسيميا الدكتور خالد الخوري عضو مجلس الإدارة.

وقال هاني الزبيدي: يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات للثلاسيميا الرائدة في توفير أفضل الخدمات عالمية المستوى والرعاية المتميزة لجميع المرضى الذين يُعانون من مرض الثلاسيميا في الدولة. ونتطلّع من خلالها إلى دعم أعمال المؤسستين، فالذي يجمعنا هدف واحد وهو نشر السعادة في قلوب أفراد المجتمع، وسبيلنا لتحقيق ذلك مُشترك يتمثّل في نشر الرسالة الإنسانية النبيلة التي ترتكز عليها استراتيجيتنا ورؤيتنا الحالية والمستقبلية.

وقال: إن توقيع اتفاقيات التعاون والدعم المادي والمعنوي خلال شهر رمضان الفضيل خير دليل على أن البركة ترفرف في أجواء سماء الإمارات تُفرح قلوب الجميع بلمساتها الإنسانية النبيلة، وأن تحقيق أمنية جزء من هذه الرسالة الإنسانية، فتحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة لا يقتصر على جنس أو دين أو نوع، وإضاءة شمعة الأمل والتفاؤل بحياة أفضل ونهج أرض ووطن أبناء زايد الخير.

وقال الدكتور خالد الخوري: نتطلّع جميعاً إلى مجتمع يتمتّع بالصحة والعافية، وأن نُشاهد بسمات السعادة والفرح ترتسم على وجوه الأطفال المرضى، وكلي ثقة بأن توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة تحقيق أمنية سوف يمنحهم القوة والشجاعة للالتزام بالعلاج مع الأمل بحياة ومستقبل أفضل.