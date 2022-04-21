"باربي" على هيئة الملكة إليزابيث في ذكرى اعتلائها العرش

سيجري تكريم الملكة إليزابيث بطرح دمية باربي على هيئتها بمناسبة اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش.



وذكرت شركة ماتيل المصنعة للدمية إنها تحيي الذكرى السبعين لاعتلاء الملكة العرش بمجموعة تذكارية للدمية باربي.

وترتدي الدمية ثوبا باللون العاجي ووشاحاً أزرق اللون مزيناً بنماذج مصغرة لأوسمة وأشرطة. وتضع الدمية أيضاً تاجاً مماثلاً لذلك الذي ارتدته إليزابيث في يوم زفافها.

واليوم الخميس هو ذكرى ميلاد الملكة السادسة والتسعين، واعتلت العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير عام 1952، وهي أطول الحكام جلوسا على العرش في تاريخ بريطانيا.

وستباع الدمية في متاجر هارودز وسيلفريدجز وهامليز في لندن قبيل الاحتفالات الرسمية باليوبيل البلاتيني في مطلع يونيو.