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شواحن «آيفون» المزيفة قنبلة موقوتة.. احذرها بـ4 علامات
شواحن «آيفون» المزيفة قنبلة موقوتة.. احذرها بـ4 علامات
21 ابريل 2022 08:39

وجد تحقيق أجرته مؤسسة ESF أن ما يصل إلى 98% من كابلات «آبل» المزيفة تعرض المستهلكين للخطر.
   
وقال إنه إذا اشتريت جهاز شحن من متجر خصومات أو سوق عبر الإنترنت ولم تكن متأكداً مما إذا كان مزيفاً، فهناك 4 علامات واضحة يجب البحث عنها لتجنب الوقوع في كوارث مميتة. 

ونصح خبراء السلامة في التكنولوجيا مستخدمي «آيفون» على البقاء يقظين بشأن كابلات الشحن «المراوغة». وحذر غيسيبي كابانا، من جمعية السلامة الكهربائية، من أن كابلات الشحن، التي تباع بثمن بخس، قد تشكل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة، وفي حديثه إلى صحيفة «ذي صن» البريطانية هذا الأسبوع، شارك بعض الإشارات التي تدل على أن أداتك يمكن أن تكون فخاً للموت.

وقال كابانا: «صُممت شواحن آيفون المزيفة عمداً لتبدو متطابقة أو مشابهة للمنتج الأصلي بهدف خداع المستهلكين. وغالباً ما تتكون المنتجات المقلدة من مكونات رديئة الجودة ما يعرض المشتري للخطر».

وتابع: «إنها تشكل تهديداً خبيثاً بشكل خاص للمستهلك، وتقوض المصنعين وتجار التجزئة الشرعيين بينما تشكل في كثير من الأحيان خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية خطيرة أو حتى صعق كهربائي». وتنقسم كابلات «آيفون» المزيفة إلى فئتين: المقلد وغير المعتمدة.

يشار إلى أن المنتج المقلد هو منتج رخيص يتم تزييفه ليبدو وكأنه من صنع شركة «أبل»، أما غير المعتمدة فهو ذلك الذي تصنعه شركات خارجية دون موافقة صانع «الآيفون».

وبشكل عام، إذا اشتريت كابلاً رخيصاً من بائع تجزئة مرموق ومعتمد من «آبل»، فإن المنتج آمن.

المصدر: وكالات
آبل
آيفون
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