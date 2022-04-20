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«نتفليكس» تخسر 200 ألف مشترك
«نتفليكس» تخسر 200 ألف مشترك
21 ابريل 2022 01:48

سان فرانسيسكو (أ ف ب) 

خسرت «نتفليكس» 200 ألف مشترك في كل أنحاء العالم في الربع الأول من العام مقارنة بنهاية 2021، وهي سابقة منذ أكثر من 10 سنوات دفعت بسعر أسهمها إلى الانخفاض في بورصة «وول ستريت» الثلاثاء.
وعزت المنصة الأميركية العملاقة للبث التدفقي هذا التراجع بشكل أساسي إلى صعوبة استقطاب مشتركين جدد، بالإضافة إلى تعليق الخدمة في روسيا.
وحققت «نتفلكس» نتائج ضخمة خلال «كوفيد-19» بفعل إقبال المستخدمين على خدمات الترفيه المنزلي أثناء فترة الحجر، وكانت السوق تتوقع تصحيحاً للوضع لكن ليس بهذه القوة. وقد تراجعت قيمة سهم «نتفليكس» بنسبة 26% في التبادلات الإلكترونية بعد إغلاق «وول ستريت» الثلاثاء.

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