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دنيا
جوني ديب: ادعاءات هيرد «مزعجة»
جوني ديب: ادعاءات هيرد «مزعجة»
21 ابريل 2022 01:48

فيرفاكس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) 

نفى النجم الهوليوودي جوني ديب بشكل قاطع أمام محكمة أميركية الاتهامات الموجهة إليه بتعنيف زوجته السابقة أمبير هيرد، قائلاً إن هذه الادعاءات أثارت لديه «صدمة شديدة».
وقال ديب بنبرة بطيئة وجادة «لم أضرب الآنسة هيرد، أو أي امرأة أخرى في حياتي».
وأشار في مستهل شهادته إلى أن ادعاءات أمبير هيرد «كريهة ومزعجة»، و«لا تستند إلى أي شكل من أشكال الحقيقة».
ومع ابتسامات قليلة ظهرت عند تطرقه إلى محطات في مسيرته المهنية، حافظ جوني ديب ببزته الداكنة، وربطة عنقه الصفراء على جدية كبيرة خلال الجلسة.
واستمعت أمبير هيرد باهتمام إلى قصة الرجل الذي كان زوجها لمدة عامين.

جوني ديب
آمبر هيرد
هوليوود
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