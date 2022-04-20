ذوبان الجليد في «أنتركتيكا»

باريس (أ ف ب)

خلُصت دراسة حديثة إلى أن الجليد البحري حول القارة القطبية الجنوبية تقلص إلى أدنى مستوى على الإطلاق، ما يشير إلى أن أنتركتيكا قد تكون أقل منعة أمام التغير المناخي.

فقد تراجعت رقعة الغطاء الجليدي على المحيط إلى ما دون الحاجز الرمزي البالغ مليوني كيلومتر مربع لأول مرة.

ولاحظ الباحثون أن الدافع الرئيسي لفقدان الجليد هو التغير في درجة الحرارة، حيث ارتفعت حرارة منطقتي القطب الشمالي والجنوبي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

وتقلص الغطاء الجليدي خلال صيف القارة القطبية الجنوبية هذا العام بشكل كبير حول غرب أنتركتيكا التي كانت أكثر عرضة للاحترار.