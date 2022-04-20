الأمير هاري: الملكة «في أمان»

لندن (رويترز)

قال الأمير هاري، إنه تأكد أن جدته الملكة إليزابيث «محاطة بدائرة الأشخاص الصحيحة»، وأنها «في أمان» عندما التقى بها خلال زيارة نادرة إلى أوروبا الأسبوع الماضي.

والتقى هاري وزوجته ميجان مع جدته ملكة بريطانيا في قلعة وندسور في أول رحلة لهما إلى بريطانيا منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية في مارس 2020.

وقال هاري، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية، خلال دورة ألعاب إنفكتوس في لاهاي: «كنت أود التأكد من أنها في أمان تحيط بها دائرة الأشخاص الصحيحة... كما تعلمون، بيتي الآن... في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة».