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الأمير هاري: الملكة «في أمان»
الأمير هاري وزوجته ميجان
21 ابريل 2022 01:49

لندن (رويترز)  

قال الأمير هاري، إنه تأكد أن جدته الملكة إليزابيث «محاطة بدائرة الأشخاص الصحيحة»، وأنها «في أمان» عندما التقى بها خلال زيارة نادرة إلى أوروبا الأسبوع الماضي.
والتقى هاري وزوجته ميجان مع جدته ملكة بريطانيا في قلعة وندسور في أول رحلة لهما إلى بريطانيا منذ تخليهما عن واجباتهما الملكية في مارس 2020.
وقال هاري، في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية، خلال دورة ألعاب إنفكتوس في لاهاي: «كنت أود التأكد من أنها في أمان تحيط بها دائرة الأشخاص الصحيحة... كما تعلمون، بيتي الآن... في الوقت الحالي، في الولايات المتحدة».

الأمير هاري
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث الثانية
بريطانيا
ميجان ماركل
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