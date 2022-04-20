مصر.. تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلن وزير التربية والتعليم في مصر الدكتور طارق شوقي، تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين عن الميعاد المُحدد مسبقاً، لتبدأ في 26 يونيو بدلاً من 11 يونيو وتنتهي 21 يوليو، على أن تتخللها إجازة عيد الأضحي.

وكان أولياء أمور طلاب الثانوية العامة في مصر قد طالبوا من خلال صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وزير التربية والتعليم المصري بتأجيل الامتحانات بسبب تأخر منهج اللغة الإنجليزية.

وقال وزير التربية والتعليم المصري في مؤتمر منذ قليل: إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون بالنظام الورقي والإجابة ستكون بنظام «البابل شيت» وأن التصحيح سيكون إلكترونياً بشكل كامل.

وأضاف، أن الأسئلة ستكون اختيارًا متعدداً، موضحاً: «لن تكون هناك أسئلة مقالية، ولن يسمح باصطحاب الكتاب والتابلت، وسيتم عمل ورقة مفاهيم لكل امتحان توزع على الطالب تساعده في الحل».

وأكمل الوزير: المواد التي لا تضاف للمجموع سيتم الامتحان فيها بالمدرسة في لجان مؤمنة ومراقبة، وسيتم الامتحان فيها قبل يومين من الجدول المعتاد ونفس الأمر على مواد الهوية للمدارس الدولية.