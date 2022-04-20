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مصر تواجه فوضى «الطب الإلكتروني»
مصر تواجه فوضى «الطب الإلكتروني»
20 ابريل 2022 19:19

شعبان بلال (القاهرة)
بعد تعرض عدة مواطنين للضرر جراء الوصفات الطبية الإلكترونية الخاطئة، سواء من أطباء حقيقيين أو منتحلي صفة الأطباء، قررت السلطات المصرية مواجهة فوضى الطب الإلكتروني الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأحالت نقابة الأطباء المصرية طبيباً للتحقيق اليوم الأربعاء، لإجراء التحريات واتخاذ القرار المناسب، بعد اتهامه بالتسبب في وفاة طفلة نتيجة وصفة طبية خاطئة عبر الإنترنت.
وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس النقابة: إن الطبيب المتسبب في الواقعة وصف أقراصاً دوائية لطفلة تعاني من سكر نتيجة ارتفاع شديد بنسبة السكر في الدم، ونصح ذويها بعدم إعطائها جرعة الأنسولين، على الرغم من أن هذا هو الإجراء الموصى به طبياً في تلك الحالات، مما تسبب في وفاة الصغيرة.
وأوضح حسين أن الطبيب يروّج معلومات طبية في غير تخصصه، متسبباً في أضرار لصحة متابعي تلك المعلومات، حيث إنه طبيب متقاعد متخصص في الأمراض الباطنة فقط، لكنه يقدم للمرضى نصائح عبر مقاطع فيديو حصدت ملايين المشاهدات في مختلف التخصصات مثل العيون وأورام الثدي وتساقط الشعر والقدم السكري.
وطالبت نقابة الأطباء بتفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية والذي تم إقراره منذ 5 سنوات، والذي ينظم عملية الإعلان عن أي خدمات صحية عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتجنب تكرار تلك الجرائم.
وتلك ليست القضية الأولى من هذا النوع، ففي مارس الماضي قضت محكمة مصرية بحبس شخص سنتين وغرّمته 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بمزاولة مهنة الطب دون ترخيص وبيع أعشاب مغشوشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«طبيب الكركمين».
وقبل أيام ألقت الشرطة القبض على عاطل انتحل صفة طبيب وروّج لنفسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما مكّنه من إجراء عمليات جراحية لعدد من المرضى مقابل مبالغ مالية، وعثرت الشرطة في حقيبته على أدوات طبية ومواد للتخدير، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة انتحال صفة الأطباء واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في هذا النشاط.
وفي العام الماضي، تم القبض على شخص انتحل صفة طبيب علاج طبيعي وروّج لمركز خاص به عبر الإنترنت، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سمكري البني آدمين»، بعد أن كاد أن يتسبب في إصابة فنانة مشهورة بالشلل الرباعي.

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