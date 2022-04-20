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مشاهير ممنوعون من البرامج الحوارية.. ما السبب؟
مشاهير ممنوعون من البرامج الحوارية.. ما السبب؟
20 ابريل 2022 18:45

ترجمة: عزة يوسف
يحمل العمل التلفزيوني المباشر محاذير عديدة، لأنه عند حدوث خطأ ما لا يمكن التراجع عنه، وقد تحدث عواقب وخيمة نتيجة تصرفات بعض المشاهير غير الملائمة للبث المباشر، وهو ما قد ينتج عنه منعهم من الظهور على الهواء. وقد ذكر موقع Stars Insider للمنوعات في نسخته البريطانية بعضهم:
- هيو غرانت:
يُعتبر أحد أكثر الرجال سحراً في هوليوود وأكثرهم لطفاً، ولكنه مُنع من المشاركة في برنامج «العرض اليومي مع جون ستيوارت» بعد أن تصرف بوقاحة مع المذيع وطاقم العمل.
- عائلة كارداشيان:
من أشهر عائلات تلفزيون الواقع شهرة، ومن أكثر الضيوف تكراراً في العالم، ولهذا السبب يفضل المذيع أندرسون كوبر عدم استضافتها في برنامجه نظراً لوجودها بالفعل في كل مكان، لذا فليس لديها أي جديد تقدمه.
- جوان ريفرز:
كانت ضيفة دائمة في برنامج «العرض الليلي» لجوني كارسون وجمعتهما علاقة صداقة قوية، إلا أنها عندما حصلت على برنامجها الحواري على قناة منافسة لم تدعَ مرة أخرى للبرنامج، وذلك لأنها لم تخبره بشأن برنامجها الخاص.
- مادونا
تُعتبر واحدة من المشاهير الذين مُنعوا من برنامج بيرس مورغان الحواري. فالمضيف المثير للجدل قطع علاقاته مع مادونا لأنها على حد قوله تمثل مصدر إزعاج في حياته.- أوبرا وينفري وديفيد ليترمان
على الرغم من أنهما من أشهر مضيفي البرامج الحوارية على الإطلاق، إلا أن كلاً منهما لم يظهر في برنامج الآخر نظراً للعداء بينهما، والذي استمر منذ ما يقرب من 25 عاماً.

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