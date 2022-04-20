الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
مصر.. عيد الفطر الاثنين 2 مايو فلكياً
مصر.. عيد الفطر الاثنين 2 مايو فلكياً
20 ابريل 2022 18:27

أحمد شعبان (القاهرة)
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن يوم الأحد الأول من مايو المقبل هو المتمم لشهر رمضان 1443 ه، وتكون غرة شهر شوال فلكيا الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر في مصر.
وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه طبقاً للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 رمضان، الموافق 30 أبريل الجاري.
ولفت القاضي إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية. 
وأوضح معهد البحوث الفلكية أن القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة والقاهرة بـ15 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية يغرب قبل شمس بمدد تتراوح بين 6 – 20 دقيقة.

مصر
عيد الفطر
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©