مصر.. عيد الفطر الاثنين 2 مايو فلكياً

أحمد شعبان (القاهرة)

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن يوم الأحد الأول من مايو المقبل هو المتمم لشهر رمضان 1443 ه، وتكون غرة شهر شوال فلكيا الاثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر في مصر.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إنه طبقاً للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 رمضان، الموافق 30 أبريل الجاري.

ولفت القاضي إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن القمر يغرب في طور الهلال القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة والقاهرة بـ15 دقيقة، وفي العواصم والمدن العربية يغرب قبل شمس بمدد تتراوح بين 6 – 20 دقيقة.