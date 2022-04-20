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مصر.. المؤبد لبديع والبلتاجي وحجازي في أحداث قسم العرب
مصر.. المؤبد لبديع والبلتاجي وحجازي في أحداث قسم العرب
20 ابريل 2022 18:24

القاهرة (الاتحاد)
قضت محكمة النقض المصرية بالسجن المؤبد لعدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وهم مرشد الإخوان السابق محمد بديع والقياديان محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بعد إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قسم شرطة برج العرب».
وعاقبت المحكمة عدداً آخر من المتهمين بالحبس 15 سنة بعد إدانتهم في أحداث عنف ‏وقتل حدثت في محافظة بورسعيد في العام 2013، وهم مصعب عصام، وعبدالله حجازي، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد سعدالدين، وأبوبكر جابر، وعادل السيد، وعاقبت المتهم حسام محمد بالسجن 3 سنوات، وقضت ببراءة 59 متهماً آخرين.
والمعروف أن محكمة النقض هي أعلى درجة تقاضٍ، وأحكامها واجبة التنفيذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة، لأنها لا تتصدى للحكم في أي قضية إلا بعد أن يكون قد تم الحكم فيها مرتين قبلها.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين عدة اتهامات من بينها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، وحمل الأسلحة النارية والبيضاء وقنابل المولوتوف، والتأثير على رجال السلطة العامة أثناء أداء عملهم، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

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