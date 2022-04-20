«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن الفائزين في «عيون» و«على الطريق» و«أبواب»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لأشهر يناير وفبراير ومارس 2022، حيث كان موضوع مسابقة شهر يناير «عيون» وشهر فبراير «على الطريق»، أما مسابقة شهر مارس فكانت بعنوان «أبواب».

قائمة الفائزين بمسابقة شهر يناير شهدت ثنائية إيرانية من خلال المصورين باباك مهرافشر ومحمد شفائي، والمصور العُماني تركي إبراهيم علي الجنيبي، والهندي شاجي ماداثاكولانجارا شاندران والباكستانيّ عاصم إجاز.

نسخة شهر فبراير من المسابقة، أكَّدت تفوّق العدسة الهندية بفوزٍ ثلاثي من خلال المصورين أنيمش ماجي وديباك باي «نارايان دواركاداس باتل، والمصور المصري محمد نجيب نصر والفلبيني ماروين جافير.

نسخة شهر مارس من المسابقة، أعلنت تكرار الفوز الثنائي الإيراني من خلال المصورين رضا باراداران إصفهاني وماجد خليقي مقدم، بجانب المصورة المصرية إيمان إسماعيل محمد إسماعيل والمصورين محمد هداية ساركير من بنغلاديش وأنيمش ماجي من الهند.

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وستُنشَر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شهدت مسابقة شهر يناير استخدام الوسم HIPAContest_Eyes# ومسابقة شهر فبراير على الوسم HIPAContest_OnTheRoad#، بينما تم استخدام الوسم HIPAContest_Doors2# لمسابقة شهر مارس.

وقال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: من أقوى عناصر تأثير الصورة على الإنسان، هو التلامس مع تفاصيل الحياة اليومية وقضاياها الصغيرة وملاحظاتها البصرية التي تمرُّ بلمح البصر على الجميع، لكن العين الماهرة فوتوغرافياً تلتقط صوراً لهذه الملاحظات وتُلصقها بجدار الذاكرة المؤقّتة لمعالجتها لاحقاً بطرقٍ وأساليب فنية وإبداعية مُبتكرَة تعكس خصوصية المصور وفرادة أسلوبه. هذه المساحات الإبداعية التي تم طرحها للمصورين في «عيون» و«على الطريق» و«أبواب»، مواضيع يومية شائعة، لكن المتمعِّن في الصور الفائزة سيدرك الفرق بين ما يلمحه البصر وما يلمحه المصور.

وأضاف ابن ثالث: مسابقاتنا مفتوحة للجميع ونحن مستمرون بدعم المواهب الواعدة من أنحاء العالم، وتُسعدنا استمرارية حضور الفائزين للمرة الأولى من خلال «هيبا»، نبارك لهم ولجميع الفائزين وننصح باقي المشاركين بالمواظبة على تطوير مهاراتهم والمشاركة في مواضيع مسابقاتنا المختلفة، وسيكون الفوز حليفهم يوماً ما.

المصور العُمانيّ تركي إبراهيم علي الجنيبي يقول عن صورته الفائزة في مسابقة «عيون»: التقطتُ الصورة عام 2020 في في جزيرة مصيرة - سلطنة عُمان، ما جذبني في هذه البنت، هو لون عيونها المميز ونظراتها الجميلة، فشعرتُ وكأن عينيها تروي قصصاً وحكايات دون كلام. حينما كنتُ أتصفّح الصور الفائزة راجياً أن تكون صورتي هي التالية وقد كانت، إنه شعورٌ لا تصفه الكلمات. هذا فوزي الأول مع «هيبا» وسعادتي نابعة من قوة المسابقة والمشاركين، التحدي كبير جداً. أحلم بالفوز في مسابقة «هيبا» الكبرى وإقامة معرضي الخاص.

المصور المصري محمد نجيب نصر يقول عن صورته الفائزة في مسابقة «على الطريق»: الصورة من حديقة المتحف الإسلامي بالدوحة، ومكان التقاط الصورة كان من أعلى سطح البرج المواجه لكورنيش الدوحة. هذا فوزي الثاني في مسابقات «هيبا» على انستغرام، حيث سبق لي الفوز من 3 أعوام، إنه شعورٌ رائع فالفوز يُجدّد ثقتي بنفسي وبمستواي الفني وقدرتي على المنافسة. أنا مصور أعشق السفر والفوز يجعلني قادراً على توظيف مشاهداتي حول العالم لتكراره دوماً.

المصور الهندي أنيمش ماجي يقول عن صورته الفائزة في مسابقة «أبواب»: التقطتُ الصورة في جزيرة موسوني في بنغلاديش، لقد غمرت المياه العديد من القرى بسبب الأمطار الغزيرة المفاجئة وفيضان مياه الأنهار، لقد فقد السكان منازلهم وإثباتات هوياتهم، وبقيت بعض الأبواب شاهدة. هذا فوزي الثاني في «هيبا» وسعيدٌ جداً بإضافة هذا الإنجاز لمسيرتي، لقد قدّم الفوز الأول لي الكثير من الثقة والدعم والدافعية والفوز الثاني سيقدّم لي المزيد بالتأكيد. «هيبا» من أروع منصات المصورين في العالم، وكلي فخر بارتباط اسمي بهذه المؤسسة العريقة.