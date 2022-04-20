حلول المطابخ الحديثة تناسب كل بيت

دبي (الاتحاد)

يبحث كثيرون عن أفضل الحلول في تصميم مساحة المطبخ لتلبي احتياجاتهم بالطريقة المثالية. ومن خلال عدد من التصاميم التي تقدمها شركات تجهيز المطابخ، والتي تجعل مهمة العمل فيه أكثر سهولة ويسراً، وتلائم مختلف المساحات الداخلية، بلمساتٍ أنيقة وعصرية، لم تعد المطابخ مكاناً لطهو الطعام فقط، وإنما محطة لاجتماع أفراد الأسرة والقيام بأنشطة أخرى. لذا خرجت التصاميم عن إطارها التقليدي لتضمن الحصول على مطبخ الأحلام.

تقول أنجالي شارما مصممة ديكور: هناك مجموعة من تصاميم المطابخ تتوافق مع المساحات المتوفرة وتصاميم وحدات تخزين أكثر ابتكاراً واتساعاً لاستيعاب أغراض المطبخ، وعادة ما نقترح على العميل التصوّر الذي نراه عملياً ومثالياً له، استناداً إلى المساحة المتاحة، بدءاً من تصميم «الجزيرة»، مروراً بالمطابخ المدمجة، وصولاً إلى المطابخ على شكل حرف U. ويمكن للعميل الاختيار بين مجموعة واسعة من الموادّ التقليدية والطبيعية، كالخشب و«الميلامين» و«اللاكر» و«الأكريليك» والـ«بي في سي»، بما يلائم تصوّره للمطبخ الذي يرغب في الحصول عليه، بوضع تصميم ثلاثي الأبعاد يُتيح للعميل مشاهدة كيف ستكون عليه مساحة مطبخه فعلياً، ليقترح التعديلات اللازمة ويناقشها مع الفريق المختص.

ويلتزم فريق التصميم من أصحاب الخبرة بتنفيذ العمل المطلوب منهم وفق الميزانية المرصودة له، وضمن الوقت المحدّد لتسليمه.

ولم يعد الحصول على مطابخ مثالية تلائم المساحات وتواكب الحياة العصرية أمراً صعباً، فهنالك الكثير من الأفكار المتميزة بخامات راقية ذات جودة عالية دخلت وبقوة إلى الأسواق، وأصبح الفرد لا يملك سوى اللجوء إلى أهل الخبرة في مجال التصميم على تحول أفكاره إلى واقع ملموس.