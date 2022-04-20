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«كيدزانيا دبي» تطلق حملة تبادل الكتب
«كيدزانيا دبي» تطلق حملة تبادل الكتب
20 ابريل 2022 14:25

أبوظبي (الاتحاد)
تدعو «كيدزانيا دبي» إلى منح الأطفال تجربة تفاعلية تُتيح الابتعاد عن الأجهزة المحمولة والاستمتاع بالأنشطة الصحية والحيوية، من خلال المشاركة في حملة تبادل الكتب التي تطلقها العلامة.
وتقام الحملة بين 19 و26 أبريل الجاري، وتدعو الأطفال إلى تبادل كتبهم المفضلة مع الآخرين بهدف تشجيع القراءة وحب المطالعة. وعند إحضار الكتب لاستبدالها في «كيدزانيا»، يحصل الضيوف مقابلها على كتب أخرى من اختيارهم. وتوفر الحملة فرصة تُتيح للأطفال الاطلاع على كتب جديدة واستكشاف عوالمها. ويمكن المشاركة في الفعالية من خلال إحضار كتب مخصصة للأطفال من 4 - 16 عاماً، باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكن استبدال كتابين فقط كحد أقصى لكل طفل. ويُتبرَّع بالكتب المتبقية في نهاية الحملة لأحد مراكز الأطفال بهدف تقديم الفائدة على نطاق أوسع.

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