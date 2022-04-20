الأحد 24 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج الكتب الرقمية
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
«السيف».. تجارب تسوق مميزة
«السيف».. تجارب تسوق مميزة
20 ابريل 2022 13:55

أبوظبي (الاتحاد)
تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة تسوّق وسياحة مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن باقي مدن العالم، إلى جانب ما تقدمه من طيف واسع من العلامات التجارية المحلية المتميزة، التي ترفد السوق بمنتجات أصيلة ومتقنة وغاية في الروعة.
ومن أبرز الوجهات التي تقدم تجارب مبتكرة لسكان دبي وزوارها هي السيف، حيث تضم الوجهة ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي، مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تحاكي طبيعة المكان، الذي يمزج الأصالة مع الحداثة والتراث، وتقدم خيارات وفيرة كالتوابل العالمية والمقتنيات الثمينة كالأحجار الكريمة والصناعات اليدوية الفاخرة المنسوجة بالذهب، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمجوهرات والهدايا التذكارية والأزياء من مختلف أنحاء العالم.

أبوظبي
التسوق
آخر الأخبار
سلطان بن أحمد القاسمي لدى حضوره حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة
24 ابريل 2022
سلطان الجابر في حديث مع سامح شكري (وام)
الإمارات
سلطان الجابر يلتقي وزير خارجية مصر
24 ابريل 2022
حصة بوحميد
الإمارات
حصة بوحميد: إتمام صرف مكرمة محمد بن زايد لمستحقي المساعدات الاجتماعية
24 ابريل 2022
توزيع وجبات إفطار صائم في أبوظبي وضواحيها من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي (الاتحاد)
الإمارات
640.420 وجبة كسر الصيام وإفطار صائم في أبوظبي وضواحيها
24 ابريل 2022
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
الإمارات
إقامة دبي توزع 9000 وجبة إفطار خلال رمضان
24 ابريل 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©