«السيف».. تجارب تسوق مميزة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل دبي ترسيخ مكانتها كوجهة تسوّق وسياحة مفضلة على المستويين الإقليمي والدولي، بما تمتلكه من مقومات وعناصر جذب تميزها عن باقي مدن العالم، إلى جانب ما تقدمه من طيف واسع من العلامات التجارية المحلية المتميزة، التي ترفد السوق بمنتجات أصيلة ومتقنة وغاية في الروعة.

ومن أبرز الوجهات التي تقدم تجارب مبتكرة لسكان دبي وزوارها هي السيف، حيث تضم الوجهة ذات التصميم المتميز المستوحى من التراث الإماراتي العريق والمطلة على خور دبي، مجموعة متنوعة من العلامات التجارية التي تحاكي طبيعة المكان، الذي يمزج الأصالة مع الحداثة والتراث، وتقدم خيارات وفيرة كالتوابل العالمية والمقتنيات الثمينة كالأحجار الكريمة والصناعات اليدوية الفاخرة المنسوجة بالذهب، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية والمجوهرات والهدايا التذكارية والأزياء من مختلف أنحاء العالم.