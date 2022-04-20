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جوني ديب يدلي بشهادته أمام المحكمة في قضية التشهير
جوني ديب يدلي بشهادته أمام المحكمة في قضية التشهير
20 ابريل 2022 11:31

 قال الممثل الأميركي الشهير جوني ديب في شهادة أمام محكمة بولاية فرجينيا،أنه لم يضرب زوجته السابقة أمبر هيرد مطلقا، مفندا اتهاماتها في دعوى تشهير لتصحيح صورته أمام الجمهور ولدعم طفليه.

تحدث ديب بهدوء وبطء لما يقرب من ثلاث ساعات، وقال في قاعة المحكمة إنه أصيب "بصدمة كاملة" منذ نحو ست سنوات عندما "أطلقت هيرد مزاعم بشعة ومقلقة" بأنه أصبح عنيفا.

قال ديب، الذي كان يرتدي سترة داكنة ومصففا شعره على شكل ذيل حصان "لم أصل أبدا إلى مرحلة ضرب السيدة هيرد بأي شكل من الأشكال، ولم أضرب أي امرأة في حياتي". وأضاف بطل (بايريتس أوف ذا كاريبيان) أو (قراصنة الكاريبي) "شعرت أنه من مسؤوليتي أن أقف ليس فقط من أجل نفسي في تلك الحالة ولكن من أجل طفلًي".

وأضاف ديب، الذي من المقرر أن يعود إلى منصة الشهود اليوم الأربعاء لمواجهة استجواب فريق هيرد القانوني "إنه لغريب جدا أن تكون سندريلا يوما ما إذا جاز التعبير، ثم تصبح في كسر ثانية كوازيمودو (شخصية خيالية والبطل الرئيسي لرواية أحدب نوتردام)".

قال ديب (58 عاما) أن هيرد (35 عاما) شوهت سمعته عندما كتبت مقال رأي في ديسمبر كانون الأول 2018 في صحيفة واشنطن بوست عن كونها ناجية من العنف المنزلي. رفع دعوى قضائية، تطالب بتعويض قدره 50 مليون دولار، على هيرد في عام 2018.
ولم يذكر المقال أبدا ديب بالاسم، لكن محامي ديب بنيامين تشيو أخبر المحلفين بأنه من الواضح أن هيرد كانت تشير إلى نجم هوليوود الكبير.

المصدر: رويترز
جوني ديب
محكمة
اميركا
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