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دنيا
"موديرنا": الجرعة المعززة تحقق فعالية قوية ضد أوميكرون
ألمانيا: لقاح موديرنا فعال وآمن للغاية
20 ابريل 2022 10:59

أعلنت شركة "موديرنا"، يوم الثلاثاء، عن تحقيق لقاحها المعزز المعدل والمصمم لاستهداف سلالتين من كوفيد-19، لنتائج إيجابية.
 
وقالت "موديرنا" إن لقاحها المعزز المعدل والمصمم لاستهداف سلالتين من الفيروس التاجي، ولّد استجابة مناعية قوية ضد العديد من المتحورات المثيرة للقلق بما في ذلك "أوميكرون".

ويجمع لقاح "موديرنا" الذي أعيد تصميمه والمصنّف على أنه "ثنائي التكافؤ"، لقاحا خاصا بمتغير "بيتا" مع الصيغة الأصلية للتطعيم في جرعة واحدة.

وأوضحت الشركة أن الجرعة المعدلة تبدو وكأنها توفر حماية أقوى ضد الفيروس من معززها الحالي، والذي لا يزال مصمما لاستهداف الشكل الأصلي للفيروس التاجي الذي تم تحديده في أواخر عام 2019، وفقما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز".

وبيّنت "موديرنا" أن النتائج التي توصلت إليها على اللقاح ثنائي التكافؤ من نوع "بيتا" تقدم مؤشرات إلى أن لقاح أوميكرون ثنائي التكافؤ سيعمل بشكل جيد أيضا، لأن "بيتا" لديه بعض الطفرات التي شوهدت أيضا في أوميكرون.

وتختبر "موديرنا" جرعات معززة معدلة يمكن توزيعها الخريف القادم، عندما يرجح أن تبدأ الحصانة من جرعات التطعيمات السابقة في التراجع، ومن المتوقع أن ترتفع حالات الإصابة بكورونا.

ومن بين الجرعات، تختبر "موديرنا" لقاحا ثنائي التكافؤ يجمع بين لقاح خاص بأوميكرون ولقاحها الأصلي.

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
لقاح كورونا
موديرنا
كورونا
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