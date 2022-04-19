نجلاء بدر: أنا «شعبية»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة نجلاء بدر أنها تبحث دائماً عن الأدوار الجديدة والصعبة التي تترك من خلالها علامة مميزة تضاف إلى رصيدها الفني، دون النظر إلى مساحة الدور في العمل بقدر ما يحققه من تأثير مع المشاهد، وانطلاقاً من هذه القاعدة لم تتردد في المشاركة في موسم رمضان في اللحظات الأخيرة في مسلسل «بابلو»، الذي يعرض على قناة أبوظبي، والذي تجسد فيه دور البطولة النسائية أمام حسن الرداد، فما الذي تسبب في تغيير رأيها وتقديم عمل رمضاني؟

تقول نجلاء بدر: مشاركتي بهذا العمل جاءت فجأة، بعد أن اتخذت قراراً بأنني لن أقدم أي عمل في رمضان هذا العام، لأن الأعمال التي عرضت عليّ كانت غير مناسبة ولن تضيف لي جديداً، بالإضافة إلى إصابتي بفيروس «أوميكرون» في بداية العام، إلا أن اتصال المنتج ممدوح شاهين غيّر وجهتي بعدما عرض علي المشاركة في مسلسل «بابلو»، وطلب مني قراءة دور «توحة»، وأعجبتني الشخصية لأن بها لمحة إنسانية، وتعد دوراً جديداً بالنسبة لي، بخلاف أنها شخصية شعبية، وأنا أفضل تقديم هذا الدور.. كما أن المؤلف حسان دهشان قدم سيناريو رائعاً لدرجة أنني قلت له إذا حذفت أسماء الشخصيات من السيناريو ستتعرف على الشخصية من كلامها فالشخصيات مرسومة كلها، وكتابته مدروسة، بالإضافة إلى وجود حسن الرداد ومصطفى فهمي، والمخرج محمد حماقي.

وعن تعاونها مع حسن الرداد قالت: فنان مجتهد ومحب لعمله ومتعاون مع زملائه وسبق وجمعني به مسلسل «الزوجة 18» كنت معه ضيفة شرف قبل ثلاث سنوات، بالإضافة إلى أن فريق العمل كله متعاون، فالفنانة هالة فاخر تلعب دور والدتي، وكذلك أروى جودة، وسلوى عثمان، ومحمد جمعة.

وبالنسبة لشخصية «توحة» التي تقدمها، فأوضحت أنها فتاة شعبية تحب أخواتها وتراعي والدتها، وهي نموذج للمرأة المكافحة من أجل أسرتها، والتي ترعاهم بعد وفاة والدها، وهي نموذج موجود في الحياة العامة، وقالت إنها مختلفة تماماً عن شخصية «زيزي» التي قدمتها في مسلسل «رمضان كريم» قبل عدة سنوات، وهي من أنجح الشخصيات التي قدمتها في حياتي الفنية، وتعلق بها الكثير من الجمهور، ولكن ما يجمع بين الشخصيتين الطابع الشعبي والعادات والتقاليد.

قضية مهمة

وفيما يتعلق بتجربتها السينمائية الجديدة من خلال فيلم «الملحد» الذي بدأت تصويره قبل رمضان، وتوقف بسبب انشغال أغلب المشاركين فيه في أعمال رمضانية، فقالت: هذا الفيلم من الأعمال المهمة في السينما في السنوات الأخيرة، ويناقش قضية مهمة بمشاركة عدد من النجوم منهم الفنان محمود حميدة، وصابرين، وحسين فهمي، وتارا عماد، وأحمد حاتم، ومصطفى درويش، وأحمد السلكاوي، والفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وقضيته مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً، وأصبحت حديث الـ «سوشيال ميديا» و«المنصات» بين الشباب، وهي عن التطرف الديني والإلحاد والخروج عن الدين، لذلك قرر صناع الفيلم تسليط الضوء عليها.

وأشارت نجلاء بدر إلى أن لديها فيلمين، الأول بعنوان «النهاردة يوم جميل»، مع باسم سمرة، وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبي، والعمل يناقش قضية العنف الأسري خاصة الاعتداء على الزوجة، وهي قضية شائكة وجريمة يعاقب عليها القانون، ويقدم وعياًً بأهمية المشكلة، الفيلم الثاني بعنوان «ليلة العيد»، وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائماً في المجتمع منها زواج القاصرات، وعن مراحل الطفولة والشباب، وذلك خلال ليلة واحدة، وهي ليلة «الوقفة ونهار أول أيام العيد»، والفيلم بطولة يسرا، وسميحة أيوب، وريهام عبد الغفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وهنادي مهنا، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.