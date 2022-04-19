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مصر.. القبض على أب حاول إلقاء ابنته من «البلكونة»
مصر.. القبض على أب حاول إلقاء ابنته من «البلكونة»
19 ابريل 2022 22:05

شعبان بلال (القاهرة)

 ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم، القبض على الأب المتهم بمحاولة إلقاء ابنته من شرفة المنزل في محافظة الجيزة، بعد تداول مقطع فيديو بالواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وإثارة الجدل في الشارع المصري منذ أمس. 
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قاسٍ لأب يحاول إلقاء ابنته من شرفة المنزل، حيث أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق في الواقعة لسرعة الوصول للذين ظهروا في المقطع الذي أثار الجدل في الشارع المصري. 
ويظهر مقطع الفيديو الأب، وهو يحاول إلقاءها من الشرفة فيما تتمسك هي بأحبال نشر الملابس الموجودة بالشرفة وتستغيث بمن حولها لإنقاذها، وخلال ذلك يهددها الأب بالقتل بصوت مرتفع.
وخلال المقطع تمكن بعض الرجال من سكان المنطقة من الإمساك بالفتاة وإنقاذها وسط اعتداء بالضرب من قبل الأب على الابنة.
وتصدر فيديو الواقعة قائمة الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتدخل المجلس القومي للمرأة من أجل إنقاذ الفتاة ودعمها نفسياً بعد تلك الواقعة.

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