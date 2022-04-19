مصر.. حجب 12 موقعاً للإساءة وامتهان الأديان

القاهرة (الاتحاد)

حجب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر 11 موقعا إلكترونيا وحسابا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على اليوتيوب وتطبيقا إلكتروني، لمخالفة الأكواد والمعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي أو الصحفي.

وأكد المجلس، اليوم، أن هذه المواقع والصفحات والحسابات خالفت المعايير الإعلامية بنشر أو بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد، أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

وأشار المجلس إلى تأسيس مواقع إلكترونية وإدارتها، أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج مصر دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المسؤولة وذلك وفقاً للقانون.