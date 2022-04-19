إسماعيل فرغلي لـ«الاتحاد»: نجوميتي تأخرت.. لكن «مكتوب عليا» أعاد اكتشافي

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تميز الممثل المصري إسماعيل فرغلي بحضور كبير خلال أدائه لدور الأب في مسلسل «مكتوب عليا»، جعله واحداً من نجوم رمضان وسط عرض العديد المسلسلات التلفزيونية منها ما يتناول نفس الدور.

قال فرغلي لـ«الاتحاد» إن الشخصية مثال للأب المصري والعربي بشكل عام، حيث تحدث نفس المواقف بين الأباء والأبناء في المنازل، ما جعله أكثر انتشاراً من أدواره السابقة التي كان لها حيز أقل من التمثيل.

وأضاف أن مسلسل «مكتوب عليا» أعاد اكتشافه، ومكنه من إثبات نفسه بشكل أكبر على الشاشة الصغيرة، وهو ما يظهر من رد الفعل الكبير والإشادة به وبالمسلسل بشكل عام على الرغم من المنافسة الشديدة خلال شهر رمضان.

فرغلي بدأ حياته مع الشاشة منذ أكثر من 28 عاماً منذ قدم دوراً صغيراً في فيلم «الكافير» إلا أن نجاحه كان بعد مشاركته في البرنامج الرمضاني الأشهر في تلك الفترة «الكاميرا الخفية» و«حسين على الهوا» وكان يجري مداخلات فكاهية مع الضيوف بأسلوب كوميدي.

شارك بعدها في أدوار مساعدة في عدد كبير من الأعمال، منها «عريس من جهة أمنية» مع الزعيم عادل إمام في 2004، بوحة، حريم كريم، وعدد من المسلسلات منها نابليون والمحروسة.

ويعتبر إسماعيل نجاحه في «مكتوب عليا» تتويجاً لهذه المسيرة الفنية الطويلة التي اعتمد فيها على الصبر للوصول إلى الجمهور، وعلى الرغم من تأخر هذا الأمر إلا أنه نجح في مسعاه في النهاية.

يشارك في بطولة «مكتوب عليا» أكرم حسني وأيتن عامر وهنادي مهنا، تأليف إيهاب بلبل، إخراج خالد الحلفاوي.