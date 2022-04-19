مصر.. أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية

شعبان بلال (القاهرة)

حققت مصر خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ نحو 9%، حسب ما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، للمتابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع، أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ نحو 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ نحو 1.3% نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره نحو 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.

وخلال الاجتماع، وجه السيسي بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.

كما وجه السيسي بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.